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Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı! ''Gözlerinden öpüyorum''

15.02.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat Ayı olağan toplantısında Volkan Demirel'e teşekkür edildi, adı okunurken üyeler alkışladı.

Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel alkışlandı! ''Gözlerinden öpüyorum''

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat Ayı olağan toplantısında, depremin ilk gününden beri bölgede olan Volkan Demirel'e teşekkür edilerek alkışlandı.

"GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM! TAKIMI HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"

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Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu: "İlk uyarı fişeğini atan Volkan Demirel kardeşimin gözlerinden öpüyorum. Takımı hiç önemli değil. Yüreğinde hissettiği bayrak sevgisi önemli. Ona ve ailesine teşekkür ederim." dedi.

Bu sözlerin ardından, salonda Volkan Demirel alkışlandı.

DEPREMİN İLK GÜNÜ YARDIM İSTEMİŞTİ

Volkan Demirel depremin ilk günü canlı yayın açarak yardım istemişti. Hatay'da durumun çok kötü olduğunu ifade eden Volkan Demirel, yetkililere seslenmişti.

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