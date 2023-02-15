Galatasaray, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe ile her konuda anlaşmaya vardı!

Dursun Özbek, depremin ilk gününden itibaren yardım toplama merkezine çevrilen Nef Stadı'ndaki çalışmaları inceledi.

Deprem bölgesine yaklaşık 80 tırlık yardım ulaştırdıklarını belirten Özbek, "Galatasaray camiasına ve deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek isteyenlere sesleniyorum. Bu faaliyetlerimiz uzun süre devam edecek. İhtiyaçlar giderek büyüyor. Yardımsever herkes, yapabileceklerini artırarak devam ettirmesi gerek. Artık 3. faza geçiyoruz. Konteyner kentin kurulumuna başladık. Sosyal ihtiyaçlar giderek artıyor. Bence iş yeni başlıyor. Bunun idrakinde olalım." diye konuştu.

HATAYSPOR'DAN TRANSFER YAPILIYOR

Galatasaray, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe ile el sıkıştı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varılan oyuncu önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imzayı atacak. Sam Adekugbe ile Beşiktaş da ilgileniyordu fakat sarı-kırmızılılar gaza basıp işi bitirdi.

