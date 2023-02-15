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Galatasaray, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe ile her konuda anlaşmaya vardı!

15.02.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için yardım çağrısı yaptı. Bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, ligden çekilen Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe ile her konuda anlaşmaya vardı!
Sam Adekugbe

Sam Adekugbe

KAN Kanada
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
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Dursun Özbek, depremin ilk gününden itibaren yardım toplama merkezine çevrilen Nef Stadı'ndaki çalışmaları inceledi.

Deprem bölgesine yaklaşık 80 tırlık yardım ulaştırdıklarını belirten Özbek, "Galatasaray camiasına ve deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yardım etmek isteyenlere sesleniyorum. Bu faaliyetlerimiz uzun süre devam edecek. İhtiyaçlar giderek büyüyor. Yardımsever herkes, yapabileceklerini artırarak devam ettirmesi gerek. Artık 3. faza geçiyoruz. Konteyner kentin kurulumuna başladık. Sosyal ihtiyaçlar giderek artıyor. Bence iş yeni başlıyor. Bunun idrakinde olalım." diye konuştu.

HATAYSPOR'DAN TRANSFER YAPILIYOR

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Galatasaray, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe ile el sıkıştı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varılan oyuncu önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek imzayı atacak. Sam Adekugbe ile Beşiktaş da ilgileniyordu fakat sarı-kırmızılılar gaza basıp işi bitirdi.

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