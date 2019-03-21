Deprem riskine karşı balkon uyarısı!

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (AOSB) sanayiciler ve çalışanlarına yönelik, “Afet Farkındalık Eğitimi” düzenlendi. Eğitimde; afet oluşmadan, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler tüm ayrıntılarıyla anlatıldı.

AFAD Eğitim Şube Müdürü Cihan Yüzer, zaman zaman afette yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattığı sunumunda, afetlere karşı alınacak en etkili yöntemin, eğitim olduğunu söyledi. Yüzer, “Yerleşim, üretim, alt yapı, ulaşım, haberleşme gibi, genel hayatın akışını bozacak ölçüde aniden veya belirli bir süreç içerisinde meydana gelen tabiat olayları” olarak tanımlanan doğal afet gerçeği ile yaşanmayı herkesi öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

MARMARA DEPREMİ ÖRNEĞİ

Yüzyılın en yıkıcı depremi olarak kayıtlara geçen Marmara depreminde yaşananlardan örnekler veren Yüzer, afetin ne zaman geleceğinin bilinemediğini ancak, her an afet olacakmış gibi hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı. Yüzer, şunları kaydetti:

“Tehlike ve risk kavramlarının farkında olarak yaşamak çok önemlidir. Tehlike; bir afetin ya da felaketin gerçekleşmesi durumudur. Risk; bu tehlikenin gerçekleşme olasılığıdır. Japonlar afetle mücadelede en iyi millettir. Çünkü bu kavramları hayatı yaşarken kabul etmişlerdir. Okula gelirken, işe giderken, uyurken, gezerken sürekli bu kavramı göz önünde bulundurup kendilerini güvene almışlardır.”