Mynet Trend

Deprem riskine karşı balkon uyarısı!

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

AFAD Eğitim Şube Müdürü Cihan Yüzer, binaların içinde yapılan değişimlerin yıkım riskini arttırdığını belirterek, “Oda büyütme, oda ayırma, balkonu içeri alma gibi durumlar binaların mühendislik hesaplarına zarar verir ve afette yıkım riskini arttırır” dedi.

Deprem riskine karşı balkon uyarısı!

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (AOSB) sanayiciler ve çalışanlarına yönelik, “Afet Farkındalık Eğitimi” düzenlendi. Eğitimde; afet oluşmadan, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler tüm ayrıntılarıyla anlatıldı.

AFAD Eğitim Şube Müdürü Cihan Yüzer, zaman zaman afette yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattığı sunumunda, afetlere karşı alınacak en etkili yöntemin, eğitim olduğunu söyledi. Yüzer, “Yerleşim, üretim, alt yapı, ulaşım, haberleşme gibi, genel hayatın akışını bozacak ölçüde aniden veya belirli bir süreç içerisinde meydana gelen tabiat olayları” olarak tanımlanan doğal afet gerçeği ile yaşanmayı herkesi öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

MARMARA DEPREMİ ÖRNEĞİ

Yüzyılın en yıkıcı depremi olarak kayıtlara geçen Marmara depreminde yaşananlardan örnekler veren Yüzer, afetin ne zaman geleceğinin bilinemediğini ancak, her an afet olacakmış gibi hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı. Yüzer, şunları kaydetti:
“Tehlike ve risk kavramlarının farkında olarak yaşamak çok önemlidir. Tehlike; bir afetin ya da felaketin gerçekleşmesi durumudur. Risk; bu tehlikenin gerçekleşme olasılığıdır. Japonlar afetle mücadelede en iyi millettir. Çünkü bu kavramları hayatı yaşarken kabul etmişlerdir. Okula gelirken, işe giderken, uyurken, gezerken sürekli bu kavramı göz önünde bulundurup kendilerini güvene almışlardır.”

Cihan Yüzer, afet çantası hazırlamanın önemine dikkati çekerek, bu çantada neler bulunması gerektiğini anlattı.
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin-pekmez, meyve suyu vb.) ile önemli kişisel belgelerin afet çantasında mutlaka bulunması gerektiğini belirten Cihan Yüzer, giyecek, ilk yardım malzemeleri ve suyun da unutulmamasını istedi.

"BALKONLARI İÇERİ ALMAYIN"

Bazı afetlerin insanların bilinçsizce yaptıkları uygulamadan da kaynaklanabildiğinin altını çizen Yüzer, şöyle devam etti:

“Komşunuz binaya çivi bile çakıyorsa gidin kibarca uyarın. Çünkü binaların yıkılmasının en önemli sebeplerinden birisi kolonlara verilen tahribattır. Ruhsatsız yapılar ya da 2 katlı ruhsata 3 kat yapılması yıkım nedenlerindendir. Bir de çokça rastladığımız binaların içinde yapılan değişimler, oda büyütme oda ayırma balkonu içeri alma gibi durumlar binaların mühendislik hesaplarına zarar verir ve afette yıkım riskini arttırır. Unutmayın; balkonları dışarı çıkık olan evlerde ilk yıkılan yerler balkonlardır. Bu yüzden içeri alıp orada uzun vakit geçirmek riski katlar. Evlerimizi afete uygun dizayn etmek çok önemlidir. Üst raflara ağır eşyalar konmamalı, kilitli dolaplar tercih edilmeli evdeki vitrin tablo dolap vs gibi eşyalar sabitlenmelidir. Yataklar cam kenarında olmamalı. Evde aile içerisinde bir afet planı yapmak çok önemlidir. Evdeki herkes doğalgaz vanası nereden açılır kapanır su ve elektrik nereden açılıp kapanır bu bilinmeli ve afet alanında tahliye sırasında bunlara dikkat edilmelidir. Unutmayın, depremler önlenemez ancak depremlerin afetlere dönüşmesi önlenebilir."

İHA

PARTNERBu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...Bu tuzağa dikkat edin! İşte dolandırıcıların yeni yöntemleri...
İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!
10 kilometre araç kuyruğu oluştu!10 kilometre araç kuyruğu oluştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem AFAD

En Çok Okunan Trend Haberler

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

Böylesi görülmedi! Dev balina dalgıcı yuttu ancak...

10 kilometre araç kuyruğu oluştu!

10 kilometre araç kuyruğu oluştu!

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve...

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç böyle kandırıldı! 'Enerji vereceğim' dedi ve...

Yoğun çalışma temposu Rus porno yıldızını hastanelik etti!

Yoğun çalışma temposu Rus porno yıldızını hastanelik etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Simitçinin elinde kalan bütün simitleri alan o iş adamı konuştu!

Simitçinin elinde kalan bütün simitleri alan o iş adamı konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sultangazi'de korkunç kaza! Gören hemen yardıma koştu!

Sultangazi'de korkunç kaza! Gören hemen yardıma koştu!

Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı!

Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

İslam dünyasını hayrete düşüren ışık hadisesi!

TEM'de TIR devrildi 10 kilometre araç kuyruğu oluştu

10 kilometre araç kuyruğu oluştu!

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda pilavcı dükkanına daldı!

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bir anda pilavcı dükkanına daldı!

İstanbul'da can pazarı! Balkona çıkıp yardımın gelmesini beklediler!

İstanbul'da can pazarı! Balkona çıkıp yardım beklediler!

Üst üste gelen patlama sesleri sonrası mahalleli sokağa döküldü!

Üst üste gelen patlama sesleri sonrası mahalleli sokağa döküldü!

Binlerce kişiyi dolandırdılar! Bu tuzağa dikkat edin!

Binlerce kişiyi dolandırdılar! Bu tuzağa dikkat edin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.