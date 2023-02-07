SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Deprem sonrası harekete geçmişti! Galatasaraylı İsmail Çipe, Antakya'daki acı tabloyu paylaştı...

Deprem sonrası harekete geçmişti! Galatasaraylı İsmail Çipe, Antakya'daki acı tabloyu paylaştı...

07.02.2023 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu İsmail Çipe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de büyük bir yıkıma sebep olan deprem için memleketi Hatay'a yardım götürmüştü. "Çıktık geliyoruz inşallah" açıklaması yapan Çipe, Antakya ve İskenderun bölgesindeki acı tabloyu paylaştı.

Deprem sonrası harekete geçmişti! Galatasaraylı İsmail Çipe, Antakya'daki acı tabloyu paylaştı...

Galatasaray'ın yedek kalecisi İsmail Çipe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de hissedilen depreme duyarsız kalamamış ve harekete geçmişti. Deprem felaketi sonrası yardım için yola çıkan Çipe, sosyal medya hesabından 'Çıktık geliyoruz inşallah' paylaşımını yapmıştı.

AİLESİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Screenshot_9

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan İsmail Çipe, ailesinden herkesin sağ olarak kurtarıldığını dile getirdi.

"BÜTÜN ŞEHİR SESSİZ, DUA VAKTİ"

Screenshot_11

Kendisi bölgede yardım için kalan ve çalışmalara devam eden tecrübeli kaleci, gece yaptığı paylaşımda, "Allah'ım sen yardım et. Herkes bir umut bekliyor, İskenderun'dayız. Bütün şehir, sessizlik içerisinde. Dua vakti." ifadelerini kullandı.

ACI TABLOYU PAYLAŞTI

Screenshot_12

Daha sonra Antakya'ya giden İsmail Çipe, yıkıntıların olduğu bölgeden paylaştığı fotoğrafla da acı tabloyu gözler önüne serdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Melo: "Geçmiş olsun ikinci vatanım"Melo: "Geçmiş olsun ikinci vatanım"
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor!Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'dan haber alınamıyor!
Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi!
Anahtar Kelimeler:
deprem İskenderun Hatay Antakya İsmail Çipe galatasaray da,

En Çok Okunan Haberler

60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok!

60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok!

Bu görüntü İstanbul'dan! Havalimanına akın ettiler

Bu görüntü İstanbul'dan! Havalimanına akın ettiler

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

Gökhan Zan'dan yardım çığlığı! "Yalvarıyorum sesimizi duyun, şarjım bitecek..."

24 saati geçmişti, enkazdan çıkarıldı!

24 saati geçmişti, enkazdan çıkarıldı!

Dayanamadı, isyan etti: '15 milyon insan var!"

Dayanamadı, isyan etti: '15 milyon insan var!"

Canlı yayında gözyaşları! 'Binlerce kişi...'

Canlı yayında gözyaşları! 'Binlerce kişi...'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.