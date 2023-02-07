Deprem sonrası harekete geçmişti! Galatasaraylı İsmail Çipe, Antakya'daki acı tabloyu paylaştı...

Galatasaray'ın yedek kalecisi İsmail Çipe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de hissedilen depreme duyarsız kalamamış ve harekete geçmişti. Deprem felaketi sonrası yardım için yola çıkan Çipe, sosyal medya hesabından 'Çıktık geliyoruz inşallah' paylaşımını yapmıştı.

AİLESİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan İsmail Çipe, ailesinden herkesin sağ olarak kurtarıldığını dile getirdi.

"BÜTÜN ŞEHİR SESSİZ, DUA VAKTİ"

Kendisi bölgede yardım için kalan ve çalışmalara devam eden tecrübeli kaleci, gece yaptığı paylaşımda, "Allah'ım sen yardım et. Herkes bir umut bekliyor, İskenderun'dayız. Bütün şehir, sessizlik içerisinde. Dua vakti." ifadelerini kullandı.

ACI TABLOYU PAYLAŞTI

Daha sonra Antakya'ya giden İsmail Çipe, yıkıntıların olduğu bölgeden paylaştığı fotoğrafla da acı tabloyu gözler önüne serdi.

