Deprem sonrası istifa etmişti! Dilara Gönder ağlayınca Akşener hemen sahneye çıktı

Show Haber sunucusu olan Dilara Gönder deprem sonrasında canlı yayındaki sert çıkışıyla gündem olmuştu. Show TV Ana Haber bülteninde Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ın depreme ilişkin yorumuna tepki gösteren Gönder, şu ifadeleri kullanmıştı:

DEPREM SONRASI SÖYLEDİKLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyurun havadan görüntüler.

İSTİFADAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Gönder'in bu sözlerinin ardından elindeki kağıtları da masaya fırlatmış ve daha sonra da istifa ettiğini açıklamıştı.

O günden beri gözlerden uzak duran Dilara Gönder İYİ Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Adayları Tanıtım Toplantısı'nda sunucu olarak ortaya çıktı.

MERAK AKŞENER DAYANAMADI

Toplantıda görev alan meslektaşlarını karşısında gören Gönder gözyaşlarını tutamadı. İYİ Parti lideri Meral Akşener sahneye çıkarak Gönder'e sarıldı. Gönder, özür dileyerek "Bunlar artık umut gözyaşları, çok teşekkür ederiz. Burada tanıdık yüzler görmek beni çok duygulandırdı" dedi.



Bu anlar sosyal medyada uzun süre gündemde kaldı.

