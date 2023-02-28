Depremde dükkanı yıkılan berber, kaldığı kruvaziyerde gönüllü çalışıyor

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonuyla Zonguldak'taki Filyos Limanı'ndan İskenderun'a getirilen Miray Cruises firmasına ait kruvaziyer, çoğunluğu engelli, yaşlı ve hasta depremzedeleri ağırlamaya devam ediyor.

Gemiye 6 yaşındaki kızının kalp rahatsızlığı nedeniyle ailesiyle kabul edilen berber Yunus Kutuku, kendisi gibi gemide kalan depremzedelerin saç kesimlerini ücretsiz yapıyor.

"EL BİRLİĞİYLE AYAĞA KALKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yunus Kutuku, AA muhabirine, depremde iş yerinin yıkıldığını, evinin de hasar gördüğünü söyledi.

Depremzedelere destek verdiği için mutlu olduğunu dile getiren Kutuku, ilk etapta gemide kalan 100 çocuğu tıraş ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gemideki bütün vatandaşları ücretsiz tıraş etmeye çalışıyoruz. Yardım etmek güzel bir duygu. Elimizden geldiği kadar biz de insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Sonuçta hepimiz depremzedeyiz. El birliğiyle ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Birbirimize yardım ederek, yeniden eski düzenimize kavuşmak istiyoruz."

"KUŞ SÜTÜNDEN GERİ HER ŞEY VAR"

Saç tıraşı olan depremzedelerden Hayrettin Kayacan ise kendilerine imkan sağlayanlara teşekkür etti.

Geminin rahat olduğunu ifade eden Kayacan, "Büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, her şeyimiz var. Kuş sütünden geri her şey var. Sıcak su, yatacak yeri... Rahatımız çok iyi. Kendi evimizden daha konforlu." dedi.

Geminin genel müdürü Fuat Güven de devlete ve millete hizmet ettikleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Depremzedelerin berber ihtiyacı için gemide anons yaptırdıklarını kaydeden Güven, "Bir kardeşimiz geldi, dedi ki 'Ben berberim, tıraş ederim.' Haftanın üç günü bu kardeşimiz tıraş ediyor. Saç tıraşı bile insanların yüzündeki gülümsemeyi değiştirebilir." diye konuştu.

