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Depremden etkilenen 558 öğrenci Muş’ta eğitime başladı

27.02.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerden etkilenen 558 öğrenci Muş’taki çeşitli okullarda ders başı yaptı.

Depremden etkilenen 558 öğrenci Muş’ta eğitime başladı

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, eğitime başlayan öğrencilerle bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) tarafından depremden etkilenen çocuklara ve ailelerine psikososyal destek çalışmaları yapıldığını belirterek, “Deprem bölgesinden ilimize gelen 558 öğrencimizin her türlü eğitim ihtiyaçları karşılanmıştır. Bu öğrencilerimizin sınıf ve okul düzeylerine bakılarak kayıtları yapılmıştır. Bugün de fen lisemize geldik. Fen lisemizde 14 öğrencimiz deprem bölgesinden geldi. Bu öğrencilerimizin her türlü eğitim ihtiyaçları karşılandı. Bakanlığımızın gönderdiği eğitim setleri kendilerine verildi. Aynı zamanda ilimizin Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) tarafından bu çocuklarımıza ve ailelerine psikososyal destek çalışmaları yapılmaktadır.

Okulumuzun RAM birimi tarafından da bu çocuklarımızın hem uyum hem de psikososyal destek çalışmaları sunuluyor. Deprem bölgesinden gelen çocuklarımızı diğer çocuklarımızdan ayırt etmeksizin, misafir öğrenci muamelesi yapmadan kendileri ile ilgileneceğiz. Zaten her dönem okullarımıza yeni gelen öğrenciler oluyordu. Deprem bölgesinden gelen çocuklarımızda onlardan biriymiş gibi davranacağız. Biz her anlamda kendilerine yardımcı olacağız. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. Moral ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak için sürekli çaba içerisinde olacağız. Malumunuzu ülkemizdeki tüm fen liselerinde pansiyon bulunmaktadır. İlimize deprem bölgesinden gelen 14 öğrencimizden 8’i pansiyonda kalmakta, diğer geri kalan 6 öğrencimiz ise kendi aileleri ile birlikte kalmaktadırlar” dedi.

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