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Depremden etkilenen Diyarbakır'da öğrenciler dersbaşı yaptı

01.03.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, deprem nedeniyle ara verilen eğitim öğretim yeniden başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ara verilen eğitim öğretime Diyarbakır'da yeniden başlanmasıyla 478 bin öğrenci ve 24 bin 316 öğretmen, 1766 okulda dersbaşı yaptı.

Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu öğrencileri de arkadaşları ve öğretmenlerine kavuştu.

Öğrencilerden Irmak Nur Büyüközer, depremden dolayı okullarının tatil olduğunu belirterek, "Okulumuz bugün açıldı. Öğretmen ve arkadaşları gördüğüm için çok mutluyum. Tatilde kitap okuyordum." ifadelerini kullandı.

Furkan Enes Aydın ise okulunun açılmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Aydın, "Çok mutluyum. Dün gece heyecandan uyuyamadım. Okula geldim, arkadaşlarımla görüştüm ve mutluyum." dedi.

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