YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Depremden etkilenen Kilis'te öğrenciler dersbaşı yaptı

Depremden etkilenen Kilis'te öğrenciler dersbaşı yaptı

01.03.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için eğitim öğretime ara verilen Kilis'te, ders zili çaldı.

Depremden etkilenen Kilis'te öğrenciler dersbaşı yaptı

Depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana sıralarından uzak kalan yaklaşık 52 bin öğrenci okullarına geldi.

Kent merkezindeki Afife Keçik İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde oyunlar oynadı, arkadaşlarıyla bahçede dolaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AA muhabirine, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Kilis'in de zarar gören illerin başında geldiğini söyledi.

Kilis'te bütün okulların kontrol edildiğini belirten Akkurt, "Küçük aksaklıklar giderildi. Tamirat ve onarımları yapıldı. Öğrencilerimiz için güvenli hale geldikten sonra bugün Sayın Bakanı'mız ve Sayın Vali'mizin onaylarıyla ilimizde eğitim öğretimin bütün kademelerinde bir kısmını ikili eğitim alarak başlamış olduk." diye konuştu.

Akkurt, öğrencilerin rehabilite edilmesi, psikososyal destek sağlanması, kapalı alan fobilerinin giderilmesi için okul bahçelerinde öğretmenlerin etkinlikler gerçekleştirdiğini aktararak, eğitim öğretim faaliyetlerinin standartlarını sağlamak için yoğun gayret sarf ettiklerini anlattı.

Velilere çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderme çağrısında bulunan Akkurt, öğrencilere öncelikli olarak afet bilincini aşılayacaklarını ve normalleşme sürecine katkı sunacaklarını kaydetti.

Akkurt, diğer illerden gelen yaklaşık 300 yeni öğrencinin eğitime başladığını ve bu sayının artacağını bildirerek, "Çevre iller arasında en güvenli şehirlerden biriyiz. Müracaatlarını yaparak ilimize gelen öğrenciler, veliler var. Bugünlerde ensar şehir olarak katkı ve destek sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  1. sınıf öğrencisi Elif Şüheda Kerküt, ilk kez depremi yaşadığı için korktuğunu ifade etti.

Okulunu çok özlediğini ve açılmasına sevindiğini dile getiren Kerküt, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz. Burada rahatız. Deprem olursa tatbikatta aldığımız eğitimleri yaparız. İnşallah bir daha deprem olmaz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınırda 37 göçmen yakalandıSınırda 37 göçmen yakalandı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin tasarımı "mobil enerji ve iletişim istasyonu" afet bölgesinde kullanılacakTekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin tasarımı "mobil enerji ve iletişim istasyonu" afet bölgesinde kullanılacak
Batman’da mahalle sakinleri uyuşturucu satıcılarına karşı ayaklandıBatman’da mahalle sakinleri uyuşturucu satıcılarına karşı ayaklandı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kilis okul öğrenci

Kilis Namaz Vakitleri 1 Mart Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
06:56
Öğle
12:49
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:46
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.