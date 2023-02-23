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Depremden korkup Kemerburgaz’da ev arayışına girdi! Emina Jahovic 25 milyon TL'yi gözden çıkarmıştı ama...

23.02.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremi sonrası olası İstanbul depremi de gündemde. Emina Jahovic bu sebeple harekete geçti. Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic depremden korkup Kemerburgaz’da villa arayışına girdi. Ünlü isim bir kütük ev beğenip 25 milyon TL’yi gözden çıkardı ama evin tapusuz olmasıyla fikrini değiştirdi.

Depremden korkup Kemerburgaz’da ev arayışına girdi! Emina Jahovic 25 milyon TL'yi gözden çıkarmıştı ama...

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası İstanbul depremi de gündemde. Çoğu kişi evine hasar tespiti yaptırmak isterken bazı kişiler de şehir merkezinden uzağa gitmeye çalşıyor.

2018'de Mustafa Sandal'dan boşanan ve 2020'den beri Ulus'ta o dönem 15 milyon TL'ye alınan bir dairede oturan Sırp şarkıcı Emina Jahovic de harekete geçti. Şarkıcı, rotasını Kemerburgaz ile Zekeriyaköy'e çevirdi. Apartman dairesi yerine müstakil bir ev bakan Emina Jahovic, Kemerburgaz'da ünlülerin tercihi olan kütük evleri çok beğendi.

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2040 YILINA KADAR İNTİFA HAKKI...

İçini baştan aşağıya yenilediği dairesini de 40 milyon TL'ye satmayı planlayan Emina Jahovic, Takvim'deki habere göre, 25 milyon TL'lik villa için parasını gözden çıkardı ama önüne bir engel çıktı.

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Kütük evi aldığı takdirde tapuya değil sadece 2040 yılına kadar devam eden intifa hakkına sahip olacağını duyan Emina Jahovic, başka villalara bakma kararı aldı.

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