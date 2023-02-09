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Depremzede öğrencilere nakil hakkı: E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

09.02.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremzede öğrencilere nakil hakkı verildiği açıklandı. MEB'den yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle, öğrencilere nakil kolaylığı sağlanacak. Nakil başvuruları e-Okul sistemi üzerinden il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Peki, E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı...

Depremzede öğrencilere nakil hakkı: E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır? İşte başvuru ekranı

Depremzede öğrencilere nakil hakkı verildiği duyuruldu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada afet bölgesinde bulunan öğrenciler talep etmeleri halinde dönem beklemeksizin geçiş yapabilecekler. Deprem bölgesinden başka illere geçiş yapan öğrencilerin ve velilerin mağduriyeti bu şekilde giderilmeye çalışılacak. Peki, E-OKUL NAKİL işlemleri nasıl yapılır? Depremzede öğrencilere nakil hakkı nedir? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE NAKİL HAKKI NEDİR?

Bakan Mahmut Özer deprem bölgesindeki öğrencilere nakil kolaylığı sağlanacağını açıkladı. MEB’den yapılan yazılı açıklamada da bölgede alınacak yeni tedbirler şöyle sıralandı:

Afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri halinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara “Doğal Afet Nedeniyle Nakil” seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Afet bölgesindeki illerde lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi için Türkiye genelindeki okullara il, ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilmeleri sağlanacak.

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E-OKUL NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Türkiye genelindeki okullara 'Doğal Afet Nedeniyle Nakil' seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek. E-Okul'dan yapılacak öğrenci nakil başvuruları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle gerçekleştirilebilecek.

E-OKUL NAKİL BAŞVURUSU EKRANI

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E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

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