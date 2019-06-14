Depresyon tedavisinin menüsünde yemek var

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda askerlerin normal çalışma hayatına dönmesi sırasında yaşadıkları zorluklar üzerine bir meslek olarak ortaya çıkan ergoterapi, günümüzde doktorlar, hemşireler ve fizyoterapistlerle birlikte birincil sağlık basamak ekiplerinin önemli bir parçası. Giyinmek veya banyo yapmak gibi günlük yaşam aktivitelerine yardımcı olmak, sosyal veya organizasyonel beceriler üzerinde çalışarak akademik başarıyı artırmak veya bir yaralanma sonrası işe/günlük yaşama dönmek için destek sağlayan çeşitli tedavi programlarını uygulayan ergoterapistler, son yıllarda özellikle ruhsal sorunların tedavisine verdikleri destekle öne çıkıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Araştırma Görevlisi Başak Çağla Arslan, özellikle depresyon tedavisinde, markete bile gitmek istemeyen hastalara yemek yapmayı bir ödev olarak verdiklerini belirterek, şu bilgileri paylaşıyor:

“Başlangıçta sadece çay ve tost hazırlayan hastalarımız, zaman içinde bütün yemekleri yapmaya başlıyor. Bireysel olarak yemek yapmayı özleyen ve yemek yapmanın kendilerinde bir yeterlilik duygusu oluşturduğunu söyleyen hastalarımız var. İnsanlar her bir küçük başarı sonrası kendilerini daha iyi hissedip, bir sonraki adımı gerçekleştirmek istiyor. Sadece depresyon desteğinde değil, mental sağlık problemi yaşayan kişilerde de yemek yapmak, evin etrafında dolaşmak, resim yapmak ve bahçeyle ilgilenmek gibi günlük yaşam aktiviteleri, insanları hayata bağlamakta etkili oluyor.”