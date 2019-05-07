Depresyona giren sevgilisi için öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisi depresyona giren genç adam, onun için güzel bir jest yapmaya karar verdi. Reddit kullanıcısı olan bu adam yaptığı jesti paylaşınca sosyal medyadan da çok güzel övgüler aldı.

Depresyon yaşayan kişiye de yakınlarına da büyük bir üzüntü verebiliyor. 'Bovadeez' adındaki Reddit kullanıcısı da depresyonda olan sevgilisinin bu haline daha fazla dayanamayıp onun için bir şeyler yapmaya ve onun yeniden yüzünü güldürmeye çalışmış.

Önce boş ve renksiz dondurma çubukları alarak işe başlamış bu düşünceli adam...

Dondurma çubuklarını tek tek rengarenk boyamış. Ve bu renklerin her birine bir anlam yüklemiş.

Çubukların üzerine sevgilisine moral ve motivasyon verecek ünlü şairlerin ya da düşünürlerinin sözlerini, replikleri yazarak bunları bir kavanoza koymuş. Sevgilisi her yeni güne bu çubuklardan birini çekerek başlasın ve içi umutla dolsun istemiş.

Kavonazun üzerine ise renklerin ne anlama geldiğini belirten bir açıklama yazısı ekleyen genç adam, turuncunun ünlü şairlerin ilham verici sözlerini, sarının pozitif mesajları ve pembenin de kız arkadaşının rahatlamasına yardımcı olacak sözleri ifade ettiğini belirtmiş.