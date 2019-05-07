Mynet Trend

Depresyona giren sevgilisi için öyle bir şey yaptı ki...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 07.05.2019 14:00 | Son Güncelleme

Bir adam, depresyona giren sevgilisini yeniden sağlığına kavuşturmak için görünürde küçük ama manevi anlamda büyük olan öyle bir şey yaptı ki sosyal medyadan bu duruma övgü yağdı.

Depresyona giren sevgilisi için öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisi depresyona giren genç adam, onun için güzel bir jest yapmaya karar verdi. Reddit kullanıcısı olan bu adam yaptığı jesti paylaşınca sosyal medyadan da çok güzel övgüler aldı.

Depresyon yaşayan kişiye de yakınlarına da büyük bir üzüntü verebiliyor. 'Bovadeez' adındaki Reddit kullanıcısı da depresyonda olan sevgilisinin bu haline daha fazla dayanamayıp onun için bir şeyler yapmaya ve onun yeniden yüzünü güldürmeye çalışmış.

depresyonda-olan-sevgilisini-dondurma-cubuklariyla-kurtaran-adam2

Önce boş ve renksiz dondurma çubukları alarak işe başlamış bu düşünceli adam...

depresyon2

Dondurma çubuklarını tek tek rengarenk boyamış. Ve bu renklerin her birine bir anlam yüklemiş.

depresyon3

Çubukların üzerine sevgilisine moral ve motivasyon verecek ünlü şairlerin ya da düşünürlerinin sözlerini, replikleri yazarak bunları bir kavanoza koymuş. Sevgilisi her yeni güne bu çubuklardan birini çekerek başlasın ve içi umutla dolsun istemiş.

depresyon4

Kavonazun üzerine ise renklerin ne anlama geldiğini belirten bir açıklama yazısı ekleyen genç adam, turuncunun ünlü şairlerin ilham verici sözlerini, sarının pozitif mesajları ve pembenin de kız arkadaşının rahatlamasına yardımcı olacak sözleri ifade ettiğini belirtmiş.

depresyon5

Sırasıyla "Zihnim benim krallığımdır.", "Kısa bir mola ver.", "Sen buna değersin."yazan çubukların haricinde kavonazun içine kız arkadaşının mutlu anlarını yazması için de boş çubuklar bırakmış.

Sosyal medyadan gelen yorumlar ise şöyle:

"Hayatımın büyük bir bölümünde depresyonla mücadele etmiş biri olarak söylüyorum ki bunu düşündüğün için harika bir insansın..."

"Bunun değerini tam olarak şimdi anlayamayacak olabilir ya da senin tüm bunların bir işe yaramadığını düşündüğün zamanlar olabilir ama bana güven, gerçekten işe yarayacak."

"Bu gerçekten benzer durumlar yaşayanlar için çok güzel bir örnek. Umuyorum ki işe de yarayacak."

"Kız arkadaşın sana sahip olduğu için çok şanslı!"

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Ne işe yaradığını duyunca hemen gidip alacaksınız!Ne işe yaradığını duyunca hemen gidip alacaksınız!
Hasarlı aracını tamir etme şekli kırdı geçirdi!Hasarlı aracını tamir etme şekli kırdı geçirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
depresyon anksiyete ilişkiler sevgiliye hediye fikirleri ilişki aşk

En Çok Okunan Trend Haberler

İBB’nin Twitter hesabında dikkat çeken gelişme!

İBB’nin Twitter hesabında dikkat çeken gelişme!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

Hava sıcaklığı düşüyor, sağanak geliyor!

YSK'nın İstanbul'da seçim iptali sonrası tencere tavalı protesto

YSK'nın İstanbul'da seçim iptali sonrası tencere tavalı protesto

Fenomen çifte tepki yağıyor

Fenomen çifte tepki yağıyor

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ne işe yaradığını duyunca hemen gidip alacaksınız!

Ne işe yaradığını duyunca hemen gidip alacaksınız!

Hasarlı aracını tamir etme şekli kırdı geçirdi!

Hasarlı aracını tamir etme şekli kırdı geçirdi!

Game of Thrones'un 8. sezonuyla ilgili yapılmış en komik capsler!

Game of Thrones'un 8. sezonuyla ilgili yapılmış en iyi capsler!

İnsan gibi! Bu kedinin mimikleri hayrete düşürüyor

İnsan gibi! Bu kedinin mimikleri hayrete düşürüyor

Eski sevgilisinden kalmıştı. Öyle bir şey yaptı ki...

Eski sevgilisinden kalmıştı. Öyle bir şey yaptı ki...

Game of Thrones'taki Starbucks bardağı hata mı reklam mı?

Game of Thrones'taki Starbucks bardağı hata mı reklam mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.