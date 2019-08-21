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Depresyonla nasıl başa çıkılır? İşte depresyona karşı 10 öneri!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 21.08.2019 15:36 | Son Güncelleme

Depresyon hem tek başına görülebilen hem de pek çok ruhsal soruna eşlik edebilen bir duygu durum bozukluğudur. Her yaşta ortaya çıkabilen depresyonla ilgili hala birçok bilgi ya yanlış ya da eksik.

Depresyonla nasıl başa çıkılır? İşte depresyona karşı 10 öneri!

Doğru teşhis konulmadığında, gerekli tedavi uygulanmadığında, kişinin hayatının birçok açıdan olumsuz etkilenebileceğini söyleyen Liv Hospital Klinik Psikoloji Uzmanı Emrah Polat depresyona karşı 10 öneri verdi.

1) Yakınlarınız ve özellikle ailenizle daha fazla vakit geçirin. Aile üyelerinin beraber vakit geçirmeleri önemlidir. Zaman geçirme ev içinde ufak bir aktivite ile sağlanabileceği gibi ev dışında da yapılan aktiviteler ile de sağlanabilir.

2) Duygularınızı ifade edin, diğer insanların ne hissettiğine verdiğiniz önem kadar kendi duygu ve ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurun.

3) Depresyon döngüsünü unutmayın! Depresyonda çoğunlukla kişinin bir şey yapma isteği olmaz, uyuma isteği olur ve yaptığı şeylerden zevk almaz. Eğer belirtileri besleyecek şekilde evde oturup hiçbir şey yapmaz, içinizden gelmesini beklerseniz depresyonun seviyesini artırabilirsiniz. Bu sebeple mümkün olduğunca böyle durumlarda zevk almasanız da faaliyetlerinizi sürdürmeye devam edin.

4) Geçmişe odaklı olmayın. Geçmiş hatalar üzerinde durup problem odaklı yaklaşmayın.

5) Olumlu duygu ifadelerini artırın. Olumsuz duygu ve düşüncelerinizi yerinde ve zamanında, uygun dozda ifade etmekten kaçınmayın. Unutmayın ki zamanında sergilenen uygun ifade ve aktif davranış, birikimi engelleyecek ve küçük artçı depremler büyük depremin önüne geçecektir.

6) İyileşme sürecinde dalgalanmalar olabilir ve zaman zaman depresif belirtilerde artış görülebilir. Bunu normal karşılayın.

7) Gün aşırı açık havada düzenli yürüyüş yapmanın, antidepresanlarla aynı tedavi edici etkiyi yaptığını unutmayın. Kademeli olarak temponuzu ve yürüyüş sürenizi artırabilirsiniz.

8) Ev içinde yatakta geçirdiğiniz süreyi azaltıp hareketinizi artırabilmek için ev içi sorumluluklar alın.

9) Gün ışığından fazla faydalanacak şekilde uyumaya özen gösterin. Geç saatlerde yatıp geç saatlerde uyanmak depresyonu kendi başına sürdüren bir etmendir. Erken yatıp erken kalkmaya kendinizi alıştırın.

10) Diyaframdan nefes alın, doğru nefes alma yöntemiyle fiziksel ve ruhsal olarak da rahatlayabileceğinizi unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
depresyon duygu durum bozukluğu psikoloji

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