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Derbi bitmeden ortalık karıştı... Trabzonspor'dan devre arası olay paylaşım! ''Beceriksiz, amatör, iş bilmez...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.11.2024 20:09
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşma 0-0 devam ederken dakikalar 38'i gösterdiğinde Bordo - mavililer, Okay Yokuş ile golü buldu. Ancak mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır, vuruştan önce düdük çalarak golü geçerli saymadı. Pozisyonun ardından Trabzonspor'dan paylaşım gecikmedi.

Derbi bitmeden ortalık karıştı... Trabzonspor'dan devre arası olay paylaşım! ''Beceriksiz, amatör, iş bilmez...''

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısına hakem Oğuzhan Çakır'ın verdiği karar damga vurdu.

GOL GEÇERLİ SAYILMADI

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Trabzonspor dakikalar 38'i gösterdiğinde Trabzonspor, korner vuruşu sonrası Okay Yokuş'luyla golü buldu. Ancak hakem Oğuzhan Çakır, gol vuruşu öncesi faul düdüğünü çalarak golü geçerli saymadı. Bordo - Mavili futbolcular hakemin bu kararına yoğun itirazlarda bulunsada, oyun serbest vuruş ile devam etti.

TRABZONSPOR'DAN TEPKİ

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Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe karşısında 1-0 geride kapatan Trabzonspor'dan maçının devre arasında hakem yönetimine tepki gösteren bir paylaşım geldi.

Kulübün yapmış olduğu söz konusu paylaşımında, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." sözleri sarf edildi.

'BRAVO'

Bir diğer yandan Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun sayılmayan golü paylaşılarak "Bravo" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor fenerbahçe
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