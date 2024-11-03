Derbi bitmeden ortalık karıştı... Trabzonspor'dan devre arası olay paylaşım! ''Beceriksiz, amatör, iş bilmez...''

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin ilk yarısına hakem Oğuzhan Çakır'ın verdiği karar damga vurdu.

GOL GEÇERLİ SAYILMADI

Trabzonspor dakikalar 38'i gösterdiğinde Trabzonspor, korner vuruşu sonrası Okay Yokuş'luyla golü buldu. Ancak hakem Oğuzhan Çakır, gol vuruşu öncesi faul düdüğünü çalarak golü geçerli saymadı. Bordo - Mavili futbolcular hakemin bu kararına yoğun itirazlarda bulunsada, oyun serbest vuruş ile devam etti.

TRABZONSPOR'DAN TEPKİ

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe karşısında 1-0 geride kapatan Trabzonspor'dan maçının devre arasında hakem yönetimine tepki gösteren bir paylaşım geldi.

Kulübün yapmış olduğu söz konusu paylaşımında, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." sözleri sarf edildi.

'BRAVO'

Bir diğer yandan Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun sayılmayan golü paylaşılarak "Bravo" ifadesini kullandı.