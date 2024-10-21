Derbi öncesi kriz! Yunus Akgün'ün paylaşımı tepkilere yol açtı: Beşiktaş TFF'ye şikayette bulunacak!

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi, Yunus Akgün’ün sosyal medyada yaptığı gönderi büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş, bu paylaşım sonrası TFF’ye başvurmayı planlıyor. Yunus Akgün’ün paylaşımında arka planda çalan müziğin Beşiktaş’a yönelik olumsuz ifadeler içerdiği iddia edildi.
Yunus Akgün’ün bu gönderisi üzerine Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden oyuncuya tepki gösterdi ve TFF’den Akgün’e karşı bir yaptırım uygulanmasını talep etti.
“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 20, 2024
Mustafa Kemal Atatürk pic.twitter.com/6f8Qhw8VRM
Beşiktaş, Yunus Akgün’ün paylaşımına kendi sosyal medya hesabından yanıt vererek Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözünü paylaşarak mesaj iletti.
Galatasaraylı genç oyuncu Yunus Akgün, gelen tepkilerin ardından arka plandaki müziği değiştirdi. Sarı-kırmızılı yönetimden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Beşiktaş, Yunus Akgün’ün paylaşımından dolayı TFF’ye şikayet başvurusunda bulunacak.