Derbi öncesi şok üstüne şok! Okan Buruk kötü haberi duyurdu

Süper Lig lideri Galatasaray’da sakatlıklar ve cezalı oyuncuların fazlalığı ortalığı karıştırdı. Cimbom’da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayan 4 oyuncunun yanına Gençlerbirliği maçında 2 oyuncu daha eklendi. Maç sonunda konuşan teknik direktör Okan Buruk taraftarlara kötü haberi verdi. İşte detaylar...

''BİZİM İÇİN ŞANSSIZ BİR DÖNEM OLUYOR!''

Okan Buruk, "Dönecek oyunculara bakacağız. 3 gün sonra oynayacağız. İlkay'ı 30-40 dakika gibi düşündüm. İlk değişiklikte Lemina'nın çıkması gerektiğinde İlkay'ı atmak istemedim. Sakatlık korkusu yaşadık. Oluyor, futbolda bunlar var. Önemli olan sahadaki birliktelik. Maçın başından sonuna oyuncularım bunu gösterdi. Kim olmazsa olmasın, olmayan oyuncuyu aratmayacak şekilde mücadele ettik. 11 kişi olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayacağız. Biz hem salı hem pazar günü en iyi şekilde çıkacağız. Bizim için şanssız bir dönem oluyor. Futbolun içinde var." diye konuştu.

''SINGO'NUN DURUMU KÖTÜ GÖZÜKÜYOR...''

Okan Buruk, "Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper düşünüyordum. Sakatlıktan çıktı, sağ bekte gidip gelmek daha zor oluyor. Bugün de o koşuları gösterdi. Stoperde, sağ bek gibi sürat, devamlılık, ani sprintler yok. Singo'nun durumu kötü gözüküyor." açıklamasında bulundu.

LEMINA İÇİN KONUŞTU!

Okan Buruk, "Bizim için şansız bir dönem geçiyor. Bu futbolun içerisinde var. Önemli olan bu yerleri doğru şekilde oynamak."Lemina'da ufak tefek bu tür ağrılar oluyor. Durumuna bakacağız. İnşallah salıya yetiştiririz." dedi.

MAÇ ÖNCESİ ŞOKU YAŞADI!

Sarı-kırmızılı ekipte Gençlerbirliği maçı öncesi Milli takımdan sağlam dönen fakat maç öncesi kadrodan çıkarılan Senegalli Ismail Jakobs’un yerine Kazımcan Karataş kadroya dahil edildi.

LEMİNA ÇIKTI!

Maçta dakikalar 17’yi gösterdiğinde Lemina oyundan sakatlanarak çıkarken, yerine Yusuf Demir oyuna girdi. İlk yarının 1-0 bitmesinin ardından ikinci yarı ile birlikte Avusturyalı oyuncu da oyundan alındı.

SINGO DA GİTTİ!

Galatasaray’ın Monaco’dan transfer ettiği ve taraftarların sevgilisi haline gelen Wilfried Singo da 40.dakikada değişiklik işareti yaptı. Teknik direktör Okan Buruk yıldız ismin yerine maça yedek kadroda çıkan Mauro Icardi’yi aldı.

SAKATLIKLAR FAZLA MESAİ YAPTIRACAK!

Galatasaray’da Gençlerbirliği maçı ile birlikte sakat ve cezalı sayısında bir hayli artış gerçekleşti. Sarı-kırmızılı ekipte anlık olarak derbi öncesi Roland Sallai, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı cezaları sebebiyle kadroda olamazken, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu , Yunus Akgün, Ismail Jakobs, Wilfried Singo ve Mario Lemina’nın sakatlıklarının durumu belli değil.