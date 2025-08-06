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Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'na kavgalı olduğu Mert Hakan'dan telefon...

Süper Lig'de şampiyon bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe listesine Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu alırken bu transfere dair yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de kavgalı olduğu Mert Hakan Yandaş'tan da bir telefon alan Aktürkoğlu, kararını kesin olarak verdi. İşte detaylar...

Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'na kavgalı olduğu Mert Hakan'dan telefon...
Berker İşleyen
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem Kerem Aktürkoğlu. Milli futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler henüz Benfica'yı ikna edemezken transferin bir diğer yönü de Aktürkoğlu'nun Galatasaray forması giymiş olması.

Galatasaray taraftarıyla bir dargın bir barışık olan Aktürkoğlu Portekiz'e transfer olurken şimdilerde Sarı-Lacivertliler ile flört halinde olması Sarı-Kırmızılı taraftarların da tepkisini çekmeye devam ediyor.

BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu na kavgalı olduğu Mert Hakan dan telefon... 1

Hatta oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan bir derbide RAMS Park'ın zeminine çıkan Mert Hakan, sarı kırmızılı tribünlerden gelen tepkilere sarı lacivertli kulübün armasını öperek cevap verince Galatasaraylı futbolcularla tartışma yaşamıştı.

Kerem Aktürkoğlu ile fiziksel temasa varan bir gerilim yaşayan tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından da sarı kırmızılı oyuncuyla sosyal medya üzerinden atışmaya devam etmişti.

MERT HAKAN VE İRFAN TELEFON AÇTI

Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu na kavgalı olduğu Mert Hakan dan telefon... 2

Takvim'in haberine göre, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, Kerem'le telefonla görüşerek, "Hiç canını sıkma, Fenerbahçe camiası seni bağrına basar" dedi. Bu görüşmenin ardından Kerem'in de moral bulduğu ifade edildi.

KEREM KARARLI

Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu na kavgalı olduğu Mert Hakan dan telefon... 3

Ünlü gazeteci Ersin Düzen'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu kendisine bir açıklamada bulundu. Kerem, "Mourinho ile çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak, Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyorum."

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