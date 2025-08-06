Derbide birbirlerine girmişlerdi! Kerem Aktürkoğlu'na kavgalı olduğu Mert Hakan'dan telefon...

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gündem Kerem Aktürkoğlu. Milli futbolcuyla her konuda anlaşan sarı-lacivertliler henüz Benfica'yı ikna edemezken transferin bir diğer yönü de Aktürkoğlu'nun Galatasaray forması giymiş olması.

Galatasaray taraftarıyla bir dargın bir barışık olan Aktürkoğlu Portekiz'e transfer olurken şimdilerde Sarı-Lacivertliler ile flört halinde olması Sarı-Kırmızılı taraftarların da tepkisini çekmeye devam ediyor.

BİRBİRLERİNE GİRMİŞLERDİ

Hatta oynanan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan bir derbide RAMS Park'ın zeminine çıkan Mert Hakan, sarı kırmızılı tribünlerden gelen tepkilere sarı lacivertli kulübün armasını öperek cevap verince Galatasaraylı futbolcularla tartışma yaşamıştı.

Kerem Aktürkoğlu ile fiziksel temasa varan bir gerilim yaşayan tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından da sarı kırmızılı oyuncuyla sosyal medya üzerinden atışmaya devam etmişti.

MERT HAKAN VE İRFAN TELEFON AÇTI

Takvim'in haberine göre, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, Kerem'le telefonla görüşerek, "Hiç canını sıkma, Fenerbahçe camiası seni bağrına basar" dedi. Bu görüşmenin ardından Kerem'in de moral bulduğu ifade edildi.

KEREM KARARLI

Ünlü gazeteci Ersin Düzen'in haberine göre Kerem Aktürkoğlu kendisine bir açıklamada bulundu. Kerem, "Mourinho ile çalışacak olmak beni çok heyecanlandırıyor. Bir an önce takıma katılmak, Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyorum."