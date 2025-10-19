SPOR

Derbide Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’ye 85-76 mağlup oldu.

Emre Şen

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray MCT Technic'i 85-76 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Galatasaray MCT Technic ise ligde 2. kez mağlup oldu.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Kerem Baki, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Galatasaray: Will Cummings 14, James Palmer Jr. 20, Fabian White Jr. 16, Freddie Gillespie 3, Rıdvan Öncel 2, Buğrahan Tuncer 11, Christian Bishop 2, John Meeks 7, Jerome Robinson, Muhsin Yaşar 1, Tibet Görener
Başantrenör: Yakup Sekizkök
Fenerbahçe: Devon Hall 11, Tarık Biberovic 18, Mikael Olli Axel Jantunen 5, Melih Mahmutoğlu 3, Armando Bacot 2,
Nicolo Melli 18, Wade Baldwin 6, Onuralp Bitim 5, Scottie Wilbekin 10, Metecan Birsen 2, Bonzie Colson, Khem Birch 5
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

  1. Periyot: 16-23 (Fenerbahçe lehine)
    Devre: 42-44 (Fenerbahçe lehine)
  2. Periyot: 56-58 (Fenerbahçe lehine)
