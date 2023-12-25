Derbide suratını direğe çarpmıştı, Icardi için korkulan iddia! 'Elmacık kemiğinde kırık var' Süper Kupa maçına maske ile çıkabilir

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık da geceye damga vurdu.

Sarı-Kırmızılılar'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası topa hareketlenen Mauro Icardi, talihsiz bir an yaşadı. Arjantinli yıldız, topu takip ettiği sırada kale direğine çok sert bir şekilde yüzünü çarptı. Maçın ardından stattan ayrılan Icardi'nin gözü morardı.

KIRIK ŞÜPHESİ

Karşılaşmanın sonrası elmacık kemiğinde kırık şüphesi olduğu iddia edilen Icardi'nin son durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

MASKEYLE ÇIKABİLİR

Yıldız futbolcunun cuma günü oynanacak Süper Kupa maçında, maske ile sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.





