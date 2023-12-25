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  4. Derbide suratını direğe çarpmıştı, Icardi için korkulan iddia! 'Elmacık kemiğinde kırık var' Süper Kupa maçına maske ile çıkabilir

Derbide suratını direğe çarpmıştı, Icardi için korkulan iddia! 'Elmacık kemiğinde kırık var' Süper Kupa maçına maske ile çıkabilir

25.12.2023 14:18 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe karşısında oynanan mücadelede talihsiz bir şekilde sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin elmacık kemiğinin kırıldığı iddia edilirken, cuma günü oynanacak olan Süper Kupa maçına maskeyle çıkabileceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesi 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık da geceye damga vurdu.

Sarı-Kırmızılılar'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası topa hareketlenen Mauro Icardi, talihsiz bir an yaşadı. Arjantinli yıldız, topu takip ettiği sırada kale direğine çok sert bir şekilde yüzünü çarptı. Maçın ardından stattan ayrılan Icardi'nin gözü morardı.

KIRIK ŞÜPHESİ

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Karşılaşmanın sonrası elmacık kemiğinde kırık şüphesi olduğu iddia edilen Icardi'nin son durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

MASKEYLE ÇIKABİLİR

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Yıldız futbolcunun cuma günü oynanacak Süper Kupa maçında, maske ile sahaya çıkma ihtimali bulunuyor.

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