Derbinin hakemi Arda Kardeşler için skandal iddia! ''İyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu biliyorum"

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde verdiği tartışmalı kararlarla büyük tepki çeken Arda Kardeşler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ekol TV'de moderatörlük yapan gazeteci Onur Yıldız, derbi maçı sonrası itiraflarda bulundu.

"BAYAĞI SIKI BİR TARAFTAR KENDİSİ"

"Arda Kardeşler tuttuğu takıma göre maç yönetiyor demiyorum ama ben çok iyi biliyorum. Bayağı sıkı bir taraftar kendisi."

"İYİ BİR GALATASARAY TARAFTARI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

"Galatasaraylı. Haber beklemez. Ben niye bekleteyim ki? Ben Bursalı olduğum için yakın çevresinden çok iyi biliyorum. İyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu biliyorum."