SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Derbinin hakemi Arda Kardeşler için skandal iddia! ''İyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu biliyorum"

Derbinin hakemi Arda Kardeşler için skandal iddia! ''İyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu biliyorum"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.10.2024 14:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Beşiktaş maçındaki kararlarıyla derbinin önüne geçen Arda Kardeşler ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. Ünlü gazeteci Onur Yıldız'ın iddiasına göre, Arda Kardeşler koyu bir Galatasaray taraftarı...

Derbinin hakemi Arda Kardeşler için skandal iddia! ''İyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu biliyorum"

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde verdiği tartışmalı kararlarla büyük tepki çeken Arda Kardeşler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Ekol TV'de moderatörlük yapan gazeteci Onur Yıldız, derbi maçı sonrası itiraflarda bulundu.

"BAYAĞI SIKI BİR TARAFTAR KENDİSİ"

"Arda Kardeşler tuttuğu takıma göre maç yönetiyor demiyorum ama ben çok iyi biliyorum. Bayağı sıkı bir taraftar kendisi."

"İYİ BİR GALATASARAY TARAFTARI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

"Galatasaraylı. Haber beklemez. Ben niye bekleteyim ki? Ben Bursalı olduğum için yakın çevresinden çok iyi biliyorum. İyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu biliyorum."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Arda Kardeşler beşiktaş galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Siz de yediyseniz tadınız kaçacak

Siz de yediyseniz tadınız kaçacak

‘Şehit analarının rızası olmayacak hiçbir şeyin tarafında değiliz’

‘Şehit analarının rızası olmayacak hiçbir şeyin tarafında değiliz’

Sergen Yalçın'dan derbi sonrası çarpıcı iddia!

Sergen Yalçın'dan derbi sonrası çarpıcı iddia!

Galatasaray'ın ikinci golü öncesi Arda Kardeşler'in net görüntüsü ortaya çıktı!

Galatasaray'ın ikinci golü öncesi Arda Kardeşler'in net görüntüsü ortaya çıktı!

Galatasaray hakkında vahim iddialar!

Galatasaray hakkında vahim iddialar!

Derbi sonrası Barış Alper'e cevap verdi!

Derbi sonrası Barış Alper'e cevap verdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Su itici, elyaf dolgulu Skechers montta kısa süreli indirim var

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.