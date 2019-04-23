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Dere yatağına düşen buzağıyı itfaiye kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2019 08:34 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, dere yatağında taşların arasında sıkışan buzağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Ereğli’ye bağlı Aydınlar köyünde meydana geldi. Dere yatağında sıkışan buzağıyı görenler durumu itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrasında dere yatağında taşların arasında sıkışan buzağıyı halatlarla bağlayarak bulunduğu yerden çıkardı. Buzağı sahibine teslim edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli Buzağı kurtarma itfaiye

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