Deren Talu ve Yurdaer Okur’un rol aldığı Son Kale: Hacıbey’den ilk fragman geldi

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu’nun başrolünü deneyimli aktör Yurdaer Okur’la paylaştığı dönem filmi Son Kale: Hacıbey’den ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Odessa Film Stüdyosu’nun yapımcılığını üstlendiği Ukrayna ile ortak yapımın yönetmen koltuğunda ise Konstantin Konovalov oturuyor.

yüzyıl sonlarında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında geçen filmde, Hacıbey Kalesi’ne yapılan kuşatmaya odaklanılıyor. Filmde, kuşatma sırasında esir alınan Ahmet Paşa ve kız Fatma’nın kurtulmak için verdiği mücadele konu ediliyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Kuruluş Osman dizisiyle hayranlarını ikiye katlayan Yurdaer Okur ile Deren Talu’ya Alexander Sokolov, Irakli Maruashvili, Ekaterina Shevchenko, Oleg Simonenko, Alexander Polovets, Georgy Deliev, Dmitry Rybalevsky gibi isimler eşlik ediyor.

Son Kale: Hacıbey 15 Ekim’de Ukrayna’da, 23 Ekim’de Türkiye’de gösterime giriyor.

