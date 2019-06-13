Derenin yatağı değiştirilince balıkları kurtarmak köylüye düştü

Rize merkeze bağlı Pazarköy Köyü’nde dere ıslahı yapmak için derenin akış yönü iş makineleri ile değiştirildi. Yatağı değişen derede yaşayan balıkların bir kısmı ise derenin aktığı kısma geçemeyince taşların üzerinde kalarak telef oldu. Küçük olan balıklar ise taşların arasında oluşan göletlerde ve su birikintilerinde kaldı.

KÖY HALKI HAREKETE GEÇTİ

Su birikintilerinin içinde kalan balıkların can çekiştiğini gören köy halkı ise duruma razı olamadı ve harekete geçti. Taşların arasına ve biriken suların içerisine elleriyle ve hazırladıkları ağlar ile müdahale eden vatandaşlar tuttukları balıkları su dolu bir kovanın içerisine koyarak hemen yan taraftan akan derenin içine taşıdı.

SAATLERCE TAŞIDILAR

Derenin kesilerek yan tarafa verildiği yani yatağının değiştirildiği saatten akşam saatlerine kadar balıkları kovalarla taşıyarak kurtarmaya çalıştıklarını dile getiren köy sakinlerinden İbrahim Erdinç Er “Burası bizim deremiz. Size basit gelebilir bu olay, burada makinaların çalışması nedeniyle dereler kesiliyor, susuz kalıyor, bir tarafa veriliyor ve balıklar susuz kalınca ölüyor. Yardım etmek istedik, ufak balıkları, yavru balıkları tutmaya başladık. Yavru balık olunca insan daha çok üzülüyor.