YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Dereotlu poğaça: Kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi! Pastane usulü dereotlu poğaça nasıl yapılır?

Kahvaltıların vazgeçilmezi, çay saatlerinin en tatlı sürprizi. Dereotuyla zenginleştirilmiş bu poğaça, kabartma tozunun etkisiyle kurabiye kıvamında enfes bir lezzet. Hem pratik hem de misafirleri şaşırtacak kadar leziz. Hazırlık süresi sadece 15 dakika, pişirme ise 20 dakikada tamamlanıyor. İşte pastanedeki lezzeti aratmayan dereotlu poğaça tarifi…

Dereotlu poğaça: Kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi! Pastane usulü dereotlu poğaça nasıl yapılır?
Sedef Karatay
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç Kişilik -
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon -

Dereotlu poğaçanın en kritik kısmı hamurun kıvamı. Sert bir hamur, poğaçaları riske atar. İşte adım adım pastane usulü dereotlu poğaça tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • Hamur için:
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım demet ince kıyılmış dereotu (taze kullanmanızı öneririz, kokusu daha yoğun)
  • 1 adet yumurta
  • Aldığı kadar un (yaklaşık 2.5-3 su bardağı)
  • Üzeri için:1 yumurta sarısı

TARİF

  • Hamuru birleştirin: Geniş bir kabın içine sıvı yağ, yoğurt, kabartma tozu, tuz, ince kıyılmış dereotu ve yumurtayı ekleyin. Malzemeleri karıştırarak birleşmelerini sağlayın.
  • Un ekleyin ve yoğurun: Unu yavaş yavaş ilave edin. acele etmeyin, yoksa hamur taş gibi olur. Yaklaşık 2.5-3 su bardağı unla yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Topak kalmamasına dikkat edin; 5-7 dakika yoğurma yeterli.
  • Dinlendirme önerisi: Hamuru streç filmle sarıp buzdolabında 10-15 dakika dinlendirin. Bu adım, poğaçaların daha kabarmasını ve lezzetinin oturmasını sağlar.
  • Şekillendirme ve pişirme: Hamuru avuç içi büyüklüğünde bezelere ayırın ve yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı yerleştirin. Birbirlerine değmesin ki güzel kabarsınlar.
  • Her poğaçanın üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısını sürün.
  • Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına verin. Yaklaşık 15-20 dakikada, üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkınca 5 dakika dinlendirin ki içleri tam çıtır olsun.

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabızlığı önleyen besinler...Kabızlığı önleyen besinler...
Torosların eteklerinde gastronomi şenliğiTorosların eteklerinde gastronomi şenliği

Anahtar Kelimeler:
dereotu poğaça tarifi poğaça Pastane açması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.