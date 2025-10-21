Dereotlu poğaça: Kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi! Pastane usulü dereotlu poğaça nasıl yapılır?

Kahvaltıların vazgeçilmezi, çay saatlerinin en tatlı sürprizi. Dereotuyla zenginleştirilmiş bu poğaça, kabartma tozunun etkisiyle kurabiye kıvamında enfes bir lezzet. Hem pratik hem de misafirleri şaşırtacak kadar leziz. Hazırlık süresi sadece 15 dakika, pişirme ise 20 dakikada tamamlanıyor. İşte pastanedeki lezzeti aratmayan dereotlu poğaça tarifi…
Dereotlu poğaçanın en kritik kısmı hamurun kıvamı. Sert bir hamur, poğaçaları riske atar. İşte adım adım pastane usulü dereotlu poğaça tarifine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
MALZEMELER
Hamur için:
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Yarım demet ince kıyılmış dereotu (taze kullanmanızı öneririz, kokusu daha yoğun)
1 adet yumurta
Aldığı kadar un (yaklaşık 2.5-3 su bardağı)
Üzeri için:1 yumurta sarısı
TARİF
Hamuru birleştirin: Geniş bir kabın içine sıvı yağ, yoğurt, kabartma tozu, tuz, ince kıyılmış dereotu ve yumurtayı ekleyin. Malzemeleri karıştırarak birleşmelerini sağlayın.
Un ekleyin ve yoğurun: Unu yavaş yavaş ilave edin. acele etmeyin, yoksa hamur taş gibi olur. Yaklaşık 2.5-3 su bardağı unla yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edin. Topak kalmamasına dikkat edin; 5-7 dakika yoğurma yeterli.
Dinlendirme önerisi: Hamuru streç filmle sarıp buzdolabında 10-15 dakika dinlendirin. Bu adım, poğaçaların daha kabarmasını ve lezzetinin oturmasını sağlar.
Şekillendirme ve pişirme: Hamuru avuç içi büyüklüğünde bezelere ayırın ve yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı yerleştirin. Birbirlerine değmesin ki güzel kabarsınlar.
Her poğaçanın üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısını sürün.
Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırına verin. Yaklaşık 15-20 dakikada, üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkınca 5 dakika dinlendirin ki içleri tam çıtır olsun.
