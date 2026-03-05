İftara ne pişirsem diyenlere: Ramazan’ın 15. günü iftar menüsü hazır!

Ramazanın 15. gününde iftarda yapacak yemek bulmakta zorlanıyorsanız bu dolu dolu iftar menüsünü mutlaka denemelisiniz.

TOYGA ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1/2 su bardağı yarma buğday (önceden suda bekletilmiş ve haşlanmış)

1 su bardağı haşlanmış nohut

6 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı süzme yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1/2 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yapılışı:

Tencereye önceden suda bekletilmiş ve haşlanmış yarma ile nohutu ekleyin. Üzerine sıcak suyu ilave edin.

Bir kaseye yoğurt, tuz, yumurta ve unu koyup iyice çırpın. Çorbanın suyundan biraz alıp yoğurtlu karışımı ılıştırın.

Karışımı azar azar çorbaya ekleyin ve 15 dakika pişirin.

Ayrı bir küçük tavada tereyağını kuru nane ile kızdırın.

Çorbanın üzerine gezdirip sıcak servis edin.

BOHÇA KEBABI TARİFİ

Etli iç harcı için:

500 gram kuşbaşı dana eti

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy domates

2 adet yeşil biber

7 yemek kaşığı haşlanmış bezelye

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Krep için:

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ (pişirirken tavaya)

Beşamel sos için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

Geniş bir tencereye kuşbaşı eti alıp suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Etler yumuşayınca altını kapatın. Soğanı, yeşil biberi ve etleri tavada soteleyin.

Soğanlar hafif pembeleşince domatesi ekleyip karıştırın. Malzemeler pişince bezelye, tuz, karabiber ve kırmızı biber ekleyin. Kısık ateşte birkaç dakika pişirin.

Krepler için süt, yumurta, un ve tuzu çırpın. Teflon tavayı hafif yağlayıp hamurdan kepçe ile dökerek krepleri hazırlayın.

Beşamel sos için tereyağını eritin, unu ekleyip kavurun. Sütü yavaş yavaş ekleyip koyulaşana kadar karıştırın, tuz ve karabiberi ekleyin.

Kreplerin içine etli harçtan yerleştirip rulo yapın, fırın kabına dizin.

Üzerine beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri serpip 180°C fırında 15-20 dakika pişirin.

FİRİK PİLAVI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı firik bulguru

1/2 su bardağı pilavlık bulgur

4 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı karabiber

1,5 tatlı kaşığı (tepeleme) tuz

4 su bardağı tavuk suyu (veya normal su)

Yapılışı:

Tavaya tereyağı ve zeytinyağını ekleyip yemeklik doğranmış soğanı kavurun.

Salçayı ekleyip 2 dakika kavurun, ardından firik ve bulguru ilave edin.

Haşlanmış mercimeği, tuz ve baharatları ekleyin.

Suyu ekleyip kısık ateşte pişirin. Pilavın demlenmesi için 10 dakika bekleyin ve servis edin.

DİLBER DUDAĞI TARİFİ

Hamur için:

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 tutam tuz

1/2 yemek kaşığı sirke

4 – 4,5 su bardağı un

1/2 paket kabartma tozu

Arası için:

150 gram tereyağı

100 gram fındık içi

1 adet yumurta sarısı

Şerbet için:

3,5 su bardağı su

3,5 su bardağı toz şeker

1-2 damla limon suyu

Yapılışı:

Şerbeti tencerede kaynatın ve ılımaya bırakın.

Hamur malzemelerini yoğurup 18 eşit parçaya bölün, 1 saat dinlendirin.

Her bezeyi nişasta ile açıp üst üste dizin, aralarına tereyağı sürün.

Çay bardağı ile kesip arasına ceviz koyarak yarım ay şeklinde kapatın.

180°C fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkınca ılık şerbeti üzerine dökün.

AFİYET OLSUN!