Sadece un ve sudan yapılıyor! Kilosu 180 lira, Ramazan’da yoğun ilgi görüyor

Konya’da Ramazan'la birlikte tatlı üretiminde hareketlilik yaşanırken, geleneksel yöntemlerle hazırlanan tel kadayıf da tezgahlarda yerini aldı. El emeğiyle bakır tepsilerde hazırlanan kadayıfın, fabrikasyon ürünlere göre lezzet ve şerbet çekme açısından farklılık gösterdiği belirtiliyor. Kilosu ise 180 liradan satışa sunuluyor.

Gökçen Kökden

Ramazanla birlikte geleneksel yöntemlerle hazırlanan tel kadayıf tezgahlarda yerini aldı. El emeğiyle bakır tepsilerde hazırlanan kadayıf, doğal yapısı ve fiyatıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Tatlı ustaları tarafından hazırlanan tel kadayıfın üretiminde yalnızca un ve su kullanılıyor. Herhangi bir katkı maddesi içermeyen ürün, doğal yapısı ve uygun fiyatıyla Ramazan ayında vatandaşların en çok tercih ettiği tatlılardan biri olarak öne çıkıyor. Tezgahlarda satışa sunulan tel kadayıfın kilosu ise 180 liradan alıcı buluyor.

Kadayıf ustası Hakan Güvez, Ramazan ayında yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirterek üretime ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Güvez, kullandıkları malzemelerin tamamen doğal olduğunu ifade ederek kadayıfın yalnızca un ve sudan hazırlandığını dile getirdi. Üretimde kullanılan bakır tepsilerin de özel olduğunu anlatan Güvez, bu ocakların yaklaşık 45 yıl önce Kahramanmaraş’ta yaptırıldığını belirtti.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan kadayıfın tadının fabrikasyon ürünlerden oldukça farklı olduğunu vurgulayan Güvez, “El yapımı kadayıfla fabrikasyon kadayıf arasında hem lezzet hem de şerbet çekme açısından büyük fark var. Bunu ancak yiyen anlayabilir” dedi.

Tel kadayıfın fiyatının da vatandaşlar için önemli bir tercih nedeni olduğunu ifade eden Güvez, “Bugün baklavanın kilosu 700–800 liraya kadar çıkmış durumda. Tel kadayıf ise daha uygun fiyatlı bir tatlı. Bir kilo kadayıftan birkaç kilo tatlı hazırlanabiliyor. Bu yüzden herkesin kolaylıkla alabileceği bir ürün” diye konuştu. Vatandaşlar da tel kadayıfı yalnızca Ramazan ayında değil yıl boyunca severek tükettiklerini belirterek özellikle el yapımı olanının daha lezzetli olduğunu ifade etti.

