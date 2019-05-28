Dereye giren çocuklar, ellerindeki poşetlerle sazan balığı yakaladı

Kastamonu’yu ikiye bölen Karaçomak Deresinde sazan balığı bolluğu yaşanıyor.
İnönü Mahallesinde oyun oynayan çocuklar, dereden balıkların geçtiğini gördü. Bunun üzerine Karaçomak Deresine giden çocuklar, ellerinde poşetlerle sazan balığı yakaladı. Çocuklarla birlikte bazı vatandaşlarda dereye girerek, sazan balığı yakaladı.
Balık yakalayan çocuklardan bir tanesi, balığın dereden hızlıca geldiğini belirterek, “Hızlıca gelirken poşeti önüne tuttum ve balık poşetin içerisine girdi. Hala balık canlı, bazı yerlerinde yara var, yaralanmış galiba” dedi.
Bu mevsimde tutulması yasak olan sazan balıklarının, Karaçomak Barajından kapakların açılmasıyla birlikte bırakılan sularla geldiği tahmin ediliyor.
(İHA)
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