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  4. Dergi için poz verdi... Serenay Sarıkaya kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti

Dergi için poz verdi... Serenay Sarıkaya kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.08.2024 10:24
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Son dönemde Mert Demir ile yaşadığı aşkla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şimdi de bir dergi çekimi için verdiği pozlarla dikkat çekti. Kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle bakana bir daha baktıran Sarıkaya'yı görenler hayran kaldı.

Dergi için poz verdi... Serenay Sarıkaya kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti

MYNET-Adanalı, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Medcezir ve Aile gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya son dönemde Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemde.

Her adımı, her açıklaması ve her paylaşımı adeta olay olan Serenay Sarıkaya şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Kırmızı göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar veren Sarıkaya bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

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GÖRENLER HAYRAN KALDI

Kırmızı elbisesini büyük kolyesi ve büyük küpeleri ile kombinleyen Serenay Sarıkaya'yı görenler hayran kaldı.

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YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Kim ne derse desin bu kadın Türkiye'nin tek global markası bence', 'yine yakmış ortalığı', 'bu kadarı da fazla artık', 'harika görünüyorsun', 'her zaman her yerde en iyisi' gibi yorumlar yapıldı.

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