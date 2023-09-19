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Dergi isimleri nasıl yazılır? Dergi isimleri büyük mü yazılır, küçük mü yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

07.09.2023 18:31 | Son Güncelleme:
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Dil bilgisi konuları arasında yer alan yazım kuralları oldukça önemli bir konudur. Bu kurallara uyulmadan yazılan her kelime ortaya anlamsız ifadelerin çıkmasına neden olmaktadır. Bu yüzden yazım kurallarını çok iyi bir şekilde öğrenmek ve uygulamak büyük önem taşır. Dilimizde yazım yanlışı yapılan çok fazla sözcük mevcuttur. Özellikle basım yayın kategorisinde yer alan dergi isimlerinde fazlasıyla imla hatası yapılmaktadır. Peki, dergi isimleri nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Belirli dönemlerde basılıp yayınlanan basın organlarından biri dergilerdir. Bazı dergiler haftalık bazıları ise aylık olabilir. Bu dergilerin isimlerini sözlü ve doğru olarak söylediğimizde hiçbir hata ile karşılaşmayız. Ancak yanlış yazarak yazıya döktüğümüzde ciddi yazım hataları ortaya çıkar. Dergilerin isimlerini yazarken çelişkiye düşüldüğünde Türk Dil Kurumunun online sözlük sitesi ziyaret edilir. Bu sitede her kelimenin nasıl yazıldığına dair bilgiler mevcuttur.

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Dergi isimleri nasıl yazılır?

Elektronik ya da elden dağıtılan mat, kuşe kâğıdı gibi malzemeler üzerine basılan ve süreli yayın olarak tanımlanan araçlar dergi olarak isimlendirilir. Dergiler çoğunlukla belirli zaman aralıklarında çıkarılır. Kimisi haftalık olarak yayınlanırken kimisi ise aylık olarak yayınlanabilir. Bu süreç tamamen derginin içeriğine bağlı olarak değişmektedir. Dilimizde dergi isimlerini yazarken sıklıkla hataya rastlanılmaktadır. Dergi isimleri yazımı konusunda kararsız kalındığında TDK sözlüğünden faydalanılması önemlidir. Dergi adları genel olarak özel isim kategorisine girmektedir. Ancak addan sonra gelen kelimeler özel isim sınıfında değerlendirilmez. Bu bağlamda dergi isimleri TDK’ye göre her zaman büyük harfle yazılmalıdır.

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Dergi isimleri büyük mü yazılır?

Dil bilgisi kurallarına göre dergi, gazete gibi basılı yayınların adlarının her daim büyük harfle başlaması gerekmektedir. Bu yüzden dergi isimleri küçük mü yazılır konusu ayrı bir öneme sahiptir. Dergi adları özel isim sınıfına giren adlar arasında yer almaktadır. Günümüzde çok sayıda dergi yayınlanmakta ve dergilerin binlerce okuyucusu bulunmaktadır.

Türkiye’deki dergiler ve isimleri arasında Bilim ve Teknik, Atlas dergisi, Bilim Çocuk, Edebiyat dergisi, L-Manyak gibi farklı içeriklere sahip pek çok dergi adı yer almaktadır. Bu dergi isimlerinin nasıl yazıldığını öğrenmek için büyük harfle başlayan sözcükler içeriğine göz atılabilir. Türk Dil Kurumunun resmî ve güncel yazım kılavuzuna baktığımızda da bu adların büyük harfle yazıldığını görmekteyiz. Bu bağlamda örnek verecek olursak bazı dergi isimleri doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Bilim ve Teknik dergisi (doğru kullanım)
  • Bilim ve teknik dergisi ya da Bilim ve Teknik Dergisi (yanlış kullanım)
  • Atlas dergisi ( doğru kullanım)
  • atlas dergisi ya da Atlas Dergisi (yanlış kullanım)
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