Dergi pozlarina hayran kalacaksınız! Burcu Esmersoy seksi fotoğraflarıyla Instagram'ı yıktı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, ara ara oyunculuk ve modellik de yapıyor. Instagram'da tam 4 milyon takipçisi olan ünlü isim, önemli bir influencer ve YouTuber da oldu. Hepsi yetmezmiş gibi, ara ara önemli markalarla tasarımcı olarak da iş birliği yapıyor. Influencer olmasının da etkisiyle satışları çok yükselttiği için bütün markalar onunla çalışmak istiyor. Son olarak, önemli bir moda markası için plaj koleksiyonu tasarlayan Burcu Esmersoy, tam 400 bin TL kazandı. Geçen ay yapılan katalog çekimlerinden paylaştığı seksi fotoğraflar ise sosyal medyayı yaktı geçti.

Burcu Esmersoy tekrar bu kadar ön plana çıkınca dergiler de peşinden koşmaya başladı. Bu ay, L'Officiel Türkiye dergisinin kapak kızı olan ve yeni koleksiyonunu tanıtan Burcu Esmersoy, havalı pozlarıyla yine hayranlarını büyüledi.

"Havayla inatlaşıyorumdur"

Güzel olduğu kadar komik de olan Burcu Esmersoy, dergi pozlarından birini "Havayla inatlaşıyorumdur." notuyla paylaştı. Böylece, takipçilerini hem güldürdü hem de kendisine hayran bıraktı. Seksi pozlarıyla sosyal medyayı yakıp geçen sunucunun hayranları, plaj koleksiyonundan gelecek yeni fotoğrafları heyecanla beklemeye başladı.



