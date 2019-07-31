Derin dondurucudan bebek cesedi çıktı!

Olay, ABD’nin Missouri eyaletindeki ST. Louis şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan habere göre, Adam Smith isminde bir adam kanser teşhisi konan annesinin bakımı için annesinin evine taşındı.

Geçen hafta annesini kaybeden Smith, evi temizlediği sırada buzdolabının dondurucu bölümünde bulunan bir kutuyu açmaya karar verdi. Kutuyu açan Smith, pembe bir bebek battaniyesine sarılmış bir bebek cesediyle karşılaştı. Bu durum karşısında şoke olan Smith, olayı polise ihbar etti. İhbar üzerine Smith’in evine gelen polisler, olaya dair inceleme başlattı.

Yerel medyaya konuşan Smith, 37 yaşında olduğunu belirterek, kutunun çocukluğundan beri orada olduğunu ve annesinin kendisini kutuya dokunmaması gerektiği konusunda uyardığını söyledi.

Ayrıca Smith, kutunun donmuş düğün pastası ya da benzeri bir şey olabileceğini düşündüğünü ve bu yüzden kutuda bebek cesedi bulduğunda büyük bir şok yaşadığını belirterek, Uzanıp dokunduğumda pembe bir bebek battaniyesi vardı ve bebeğin ayağını hissedebiliyordum. Bebeğin hala saçları vardı ifadelerini kullandı.