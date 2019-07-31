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Derin dondurucudan bebek cesedi çıktı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 31.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

ABD’de bir adam annesinin ölümünün ardından, temizlik yaptığı evin buzdolabının dondurucu bölümünde bir bebek buldu. Olayı polise ihbar eden adam, bebeğin bulunduğu kutunun çocukluğundan beri orada olduğunu söyledi.

Derin dondurucudan bebek cesedi çıktı!

Olay, ABD’nin Missouri eyaletindeki ST. Louis şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan habere göre, Adam Smith isminde bir adam kanser teşhisi konan annesinin bakımı için annesinin evine taşındı.

Geçen hafta annesini kaybeden Smith, evi temizlediği sırada buzdolabının dondurucu bölümünde bulunan bir kutuyu açmaya karar verdi. Kutuyu açan Smith, pembe bir bebek battaniyesine sarılmış bir bebek cesediyle karşılaştı. Bu durum karşısında şoke olan Smith, olayı polise ihbar etti. İhbar üzerine Smith’in evine gelen polisler, olaya dair inceleme başlattı.

Yerel medyaya konuşan Smith, 37 yaşında olduğunu belirterek, kutunun çocukluğundan beri orada olduğunu ve annesinin kendisini kutuya dokunmaması gerektiği konusunda uyardığını söyledi.

Ayrıca Smith, kutunun donmuş düğün pastası ya da benzeri bir şey olabileceğini düşündüğünü ve bu yüzden kutuda bebek cesedi bulduğunda büyük bir şok yaşadığını belirterek, Uzanıp dokunduğumda pembe bir bebek battaniyesi vardı ve bebeğin ayağını hissedebiliyordum. Bebeğin hala saçları vardı ifadelerini kullandı.

"BEBEĞİN KIZ KARDEŞİM OLUP OLMADIĞINI MERAK EDİYORUM"

Daha önce annesinin, doğum sırasında bir bebek kaybettiğinden bahsettiğini anımsayan Smith, bir akrabasının, Annen ikiz doğurmuştu, ancak ikizlerden birini doğumda kaybetti diğerini ise evlatlık verdi dediğini aktardı.

Kim kendi çocuğunu bir kutuda onlarca yıl tutup, asla bunun hakkında konuşmaz ki? diyen Smith, ÿkafasında çok fazla soru olduğunu ve kutudaki bebeğin kız kardeşi olup olmadığını merak ettiğini söyledi.

Bunun bir çılgınlık olduğunu belirten Smith, otopsi raporunu beklediğini ve gerçeği hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğinden endişelendiğini dile getirdi.

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