Derin Sular filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Derin Sular filmi ne zaman çekildi? 15 Nisan Star TV yayın akışı

William Eubank tarafından yönetilen, Brian Duffield ve Adam Cozad tarafından senaryosu yazılan Amerikan filmi Derin Sular, sinemaseverlerden tam puan almasının ardından televizyon ekranlarında da gösterime girdi. Bunun üzerine filmseverler, arama motorlarında Derin Sular (Deep Water) filminin konusu ve oyuncularını araştırıyor. İşte Derin Sular filminin konusu ve oyuncuları ile 15 Nisan Star TV yayın akışı.
Derin Sular, deprem sonucu yeraltındaki laboratuvarları yıkılan araştırmacı bir sualtı mürettebatının, güvenliği sağlamak için verdikleri ölüm kalım savaşını konu ediyor. Bir grup denizaltı ekibi, suyun altındaki laboratuvarlarında araştırma yapmaktadır. Çalışmaların devam ettiği sırada, okyanusun dibinde yıkıcı bir deprem meydana gelir. Deprem, laboratuvarın hasar görmesine neden olunca, araştırmacılar binlerce km denizin altında mahsur kalır. Ölüm kalım savaşı veren ve en büyük korkularıyla yüzleşen ekibin bu süreçte karşılarına ummadıkları zorluklar çıkar.
Kristen Stewart - Norah Price
Vincent Cassel - Captain Lucien
Mamoudou Athie - Rodrigo Nagenda
T. J. Miller - Paul Abel
Matthew Libatique - Liam Smith
Jessica Henwick - Emily Haversham
Gunner Wright - Lee Miller
07:15 Ömer
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
13:00 Yerli Dizi
15:45 Yüz Yıllık Mucize
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)
22:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)
23:45 Yüz Yıllık Mucize
02:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:00 Söz