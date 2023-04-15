Derin Sular filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Derin Sular filmi ne zaman çekildi? 15 Nisan Star TV yayın akışı

William Eubank tarafından yönetilen, Brian Duffield ve Adam Cozad tarafından senaryosu yazılan Amerikan filmi Derin Sular, sinemaseverlerden tam puan almasının ardından televizyon ekranlarında da gösterime girdi. Bunun üzerine filmseverler, arama motorlarında Derin Sular (Deep Water) filminin konusu ve oyuncularını araştırıyor. İşte Derin Sular filminin konusu ve oyuncuları ile 15 Nisan Star TV yayın akışı.

DERİN SULAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Derin Sular, deprem sonucu yeraltındaki laboratuvarları yıkılan araştırmacı bir sualtı mürettebatının, güvenliği sağlamak için verdikleri ölüm kalım savaşını konu ediyor. Bir grup denizaltı ekibi, suyun altındaki laboratuvarlarında araştırma yapmaktadır. Çalışmaların devam ettiği sırada, okyanusun dibinde yıkıcı bir deprem meydana gelir. Deprem, laboratuvarın hasar görmesine neden olunca, araştırmacılar binlerce km denizin altında mahsur kalır. Ölüm kalım savaşı veren ve en büyük korkularıyla yüzleşen ekibin bu süreçte karşılarına ummadıkları zorluklar çıkar.

DERİN SULAR FİLMİ OYUNCULARI

Kristen Stewart - Norah Price

Vincent Cassel - Captain Lucien

Mamoudou Athie - Rodrigo Nagenda

T. J. Miller - Paul Abel

Matthew Libatique - Liam Smith

Jessica Henwick - Emily Haversham

Gunner Wright - Lee Miller

15 NİSAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:15 Ömer

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

13:00 Yerli Dizi

15:45 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)

22:00 Derin Sular (Yabancı Sinema)

23:45 Yüz Yıllık Mucize

02:00 Gülseren Budayıcıoğlu İle Seni Dinliyorum

03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:00 Söz

