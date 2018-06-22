MAGAZİN

Derin Talu annesinin aşkı Cem Yılmaz ile ilgili konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 09:06 | Son Güncelleme

Haftalardır Cem Yılmaz aşkıyla gündemde olan Defne Samyeli, önceki akşam kuaförüne uğradı. Sunucu, çıkışta habercilerle karşılaşınca gerildi.

Derin Talu annesinin aşkı Cem Yılmaz ile ilgili konuştu

Haftalardır Cem Yılmaz aşkıyla gündemde olan Defne Samyeli, önceki akşam kuaförüne uğradı.

Kızı Derin ile birlikte kuaförden çıkan sunucu, habercilerle karşılaşınca gerildi.

5b2ba9bb5379ff0954f62664

Cem Yılmaz ile çıktığı Bodrum tatilini noktalayıp İstanbul’a dönen Defne Samyeli, önceki akşam küçük kızı Derin’le Levent’teki kuaförüne gitti. 3 saatlik bir işlemle saç uçlarını birkaç ton açtıran sunucu, çıkışta habercilerle karşılaşınca sinirlendi.

5b2ba9bb5379ff0954f62666

DEFNE GERGİN!

Haftalar önce otomobili Yılmaz’ın evinin önünde görülen ve yeni ilişkisi böylece açığa çıkan, sonra ünlü komedyenle Bodrum’da objektife yakalanan Samyeli, muhabirlere tepkiliydi. “Dişçiye gittim, oraya da gelseydiniz” diyen sunucu, soruları yanıtsız bıraktı: “Dışarıda konuşmuyorum.”

Derin Talu, gündüz saatlerinde ise tek başına Bebek’teydi. Genç kız, annesinin yeni beraberliği ve Cem Yılmaz hakkındaki düşünceleri sorulunca “Kendisini seviyorum” demekle yetindi.


PARTNERÜnlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...Ünlü oyuncu soluğu Kaş'ta aldı! Doğaya dönüş...
Gülşen yeni imajını takipçileriyle paylaştıGülşen yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Zehra Yılmaz 'Türkan Şoray kurallarım yok' Zehra Yılmaz 'Türkan Şoray kurallarım yok'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
defne samyeli Cem Yılmaz derin talu

En Çok Okunan Haberler

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Havalimanı'nda soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Havalimanı'nda soruları yanıtladı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emily Ratajkowski: Bakın, bu benim tasarımım

Emily Ratajkowski: Bakın, bu benim tasarımım

Murat Cemcir'den yeni dizi müjdesi!

Murat Cemcir'den yeni dizi müjdesi!

Seren Serengil: Göğüslerini takmayı unutmuşsun kocam!

Seren Serengil: Göğüslerini takmayı unutmuşsun kocam!

Klibi 'erotik' diye yasaklanmıştı! Hadise'ye yasak vız geldi!

Klibi 'erotik' diye yasaklanmıştı! Hadise'ye yasak vız geldi!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.