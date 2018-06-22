Derin Talu annesinin aşkı Cem Yılmaz ile ilgili konuştu

Haftalardır Cem Yılmaz aşkıyla gündemde olan Defne Samyeli, önceki akşam kuaförüne uğradı.

Kızı Derin ile birlikte kuaförden çıkan sunucu, habercilerle karşılaşınca gerildi.

Cem Yılmaz ile çıktığı Bodrum tatilini noktalayıp İstanbul’a dönen Defne Samyeli, önceki akşam küçük kızı Derin’le Levent’teki kuaförüne gitti. 3 saatlik bir işlemle saç uçlarını birkaç ton açtıran sunucu, çıkışta habercilerle karşılaşınca sinirlendi.

DEFNE GERGİN!

Haftalar önce otomobili Yılmaz’ın evinin önünde görülen ve yeni ilişkisi böylece açığa çıkan, sonra ünlü komedyenle Bodrum’da objektife yakalanan Samyeli, muhabirlere tepkiliydi. “Dişçiye gittim, oraya da gelseydiniz” diyen sunucu, soruları yanıtsız bıraktı: “Dışarıda konuşmuyorum.”

Derin Talu, gündüz saatlerinde ise tek başına Bebek’teydi. Genç kız, annesinin yeni beraberliği ve Cem Yılmaz hakkındaki düşünceleri sorulunca “Kendisini seviyorum” demekle yetindi.



