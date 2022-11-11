Derin Talu kasım ortasında deniz kenarından paylaştı! Annesiyle ilgili yorum dikkat çekti

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu her zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla ilgili açıklama yapmıştı.

Samyeli, " 'Cesur poz'dan kasıt nedir, onu da çok anlamıyorum. Bütün yaşıtları da aynı pozları paylaşıyor" demişti.



Derin Talu, bu defa kasım ortasında deniz kenarında verdiği bikinili pozlarıyla dikkat çekti.

Bir takipçisinin Talu'ya "Annenizle yarışmaya mı girdiniz kızlar?" yorumu dikkat çekti.



