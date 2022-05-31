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Derisi yavaş yavaş çürüyüp düşüyor! Tek göz odada yavaş yavaş ölmeyi bekliyor

31.05.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

County-Down'dan eski bir taksi şoförü olan Ian Foster, nadir görülen bir hastalığa yakalandı. Böbrek yetmezliği ve deriyi çürüten nadir bir cilt hastalığı nedeniyle kendi evinde mahkûm olan 59 yaşındaki adam, son 2 yıldır çalışamaz halde ve kendi odasından çıkamıyor. Ailesi, evlerini şimdi tekerlekli sandalyeye mahkum olan adam için konforlu hale getirmek ve kalan ömrünü huzurla geçirmesi için çaba gösteriyor.

Derisi yavaş yavaş çürüyüp düşüyor! Tek göz odada yavaş yavaş ölmeyi bekliyor

Ocak 2020'de hastalanan Ian Foster, nadir görülen bir durum geliştirdi ve çalışamaz hale geldi. 59 yaşındaki eski taksi şoförü bacaklarının arkasında derinin çürümesine neden olan kalsiflaksi isimli bir rahatsızlıktan dolayı Ocak ayında bacağını kaybetti. Bacaklarının arkasındaki deri çürüyüp düşünce ve ayağı ve ayak parmakları da siyaha dönmeye başlayınca, amputasyona karar verdiler.

EŞİNE BAKICILIK YAPIYOR

49 yaşındaki karısı Noeleen, eşinin tam zamanlı bakıcısı oldu ve son iki yıldır kocasına bakmak için bir kanepede uyuduğunu söyledi. Çünkü evleri hem Ian'ın konforlu bir yaşam sürmesi hem de profesyonel bakıcılar için gerekli olanaklardan yoksun. Üç yataklı bir evde yaşayan dört kişilik aile, evlerinde bir büyümeye ihtiyaç duyuyor, ancak devletten gelen hibe, ihtiyaç duydukları 6.000 sterlini karşılamıyor.

BAĞIŞ TOPLUYOR

Bu sebeple şimdi, hukuk öğrencisi olan kızları Natasha, babasına yardım sağlamak ve içinde bulundukları umutsuz durum hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olması için bir bağış sayfası oluşturdu. Babasının ne kadar hayat dolu biri olduğunu anlatan Natasha, yıllarca çalıştığını ancak şimdi bunun mümkün olamadığını ve yardıma ihtiyaç duyduklarını anlattı.

''ÜMİDİ KESİN'' DEDİLER

ian

Babasının durumunun çok nadir olduğunu belirten genç kadın, birkaç kez doktorlardan ümidi kesmeleri konusunda uyarı aldıklarını bile söyledi. Amputasyonun ardından çok daha iyi hisseden Ian, şimdi yatağa ve tekerlekli sandalyeye bağlı. Ancak yaşadıkları ev ona tekerlekli sandalye ile konforlu bir yaşam sürme olanağı sunmuyor.

GERİ KALAN ÖMRÜ HUZURLA GEÇSİN İSTİYORLAR

Ev yeterince büyük olmadığı için babasının tüm vaktini tek bir odada geçirmek zorunda kaldığını anlatan kızı Natasha, evi genişletmek için planlama izni aldıklarını ancak yeterli olmayan hibeyi tamamlamak için çabaladıklarını anlattı. Ailenin tek çabası, Ian'ın geri kalan ömrünü huzurla geçirmesi için.


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Anahtar Kelimeler:
İrlanda
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