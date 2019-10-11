Dermatolog Dr. Sibel Duysak'tan 'ben' uyarısı!

Vücuttaki benler melanosit adındaki deriye rengini veren hücrelerin gruplaşması ile oluşur. Benler doğumsal olabileceği gibi zaman içerisinde de ortaya çıkabilmektedir. Ailesel yatkınlık, hayat boyu maruz kalınan güneş ışığı benlerin oluşmasında ana sebeplerdir. Yine güneş ışıkları mevcut benlerde büyüme ve karakter değişimine de sebep olabilmektedir.

'CİLT KANSERİNE DÖNÜŞEBİLİR'



Doğuştan var olan ya da sonradan çıkan benlerin bazen göz ardı edilebildiğini ancak benlerin üzerindeki değişikliklerin cilt kanseri habercisi olabileceğini söyleyen Dermatolog Dr. Sibel Duysak, “Bazı benler basit, iyi huylu ve zararsızdır ancak bazıları ise zaman içerisinde büyüyüp renk ve şekil değiştirerek malin melanom denilen derinin en kötü seyirli cilt kanserine dönüşebilir. Sık gözlenmesi ve kansere çevirme potansiyellerinin de olması nedeni ile benler önemsenmeli ve hangi durumlarda hekime başvurulması gerektiği bilinmelidir” diye konuştu.

'KAŞINMA, AĞRI, KANAMA VE YARA VARSA HEKİME GÖRÜNMEKTE FAYDA VAR'



Özellikle 35 yaştan sonra yeni çıkan benlere dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Duysak, “Eğer benlerinizde birdenbire sayıca artış varsa, mevcut benlerde renk ve boyut değişimi gelişti ise benler üzerinde kaşınma, ağrı, kanama ve yara oluşumu var ise bir hekime görünmenizde fayda var. Et beni olarak nitelendirilen çoğunlukla deri renginde, deri yüzeyinden kabarık, küçük ve saplı görünümde olan benler ise zararsızdır. Kişiye estetik kaygı ve herhangi bir rahatsızlık vermediği sürece tedavi edilmelerine gerek yoktur. Et benleri sıklıkla kilo alımı, bazı hormonal tedaviler, gebelik veya ailesel yatkınlık gibi durumlarda ortaya çıkabilmektedir.” ifadelerini kullandı.