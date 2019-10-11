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Dermatolog Dr. Sibel Duysak'tan 'ben' uyarısı!

mustafa.saygin mustafa.saygin
SAĞLIK  | 11.10.2019 10:17 | Son Güncelleme

Özellikle 35 yaşından sonra yeni oluşan benlere dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Dermatolog Dr. Sibel Duysak, “Eğer benlerinizde birdenbire sayıca artış ve büyüme varsa, mevcut benlerde renk ve boyut değişimi gelişti ise benler üzerinde kaşınma, ağrı, kanama ve yara oluşumu varsa bir hekime görünmenizde fayda var” dedi.

Dermatolog Dr. Sibel Duysak'tan 'ben' uyarısı!

Vücuttaki benler melanosit adındaki deriye rengini veren hücrelerin gruplaşması ile oluşur. Benler doğumsal olabileceği gibi zaman içerisinde de ortaya çıkabilmektedir. Ailesel yatkınlık, hayat boyu maruz kalınan güneş ışığı benlerin oluşmasında ana sebeplerdir. Yine güneş ışıkları mevcut benlerde büyüme ve karakter değişimine de sebep olabilmektedir.

'CİLT KANSERİNE DÖNÜŞEBİLİR'

Doğuştan var olan ya da sonradan çıkan benlerin bazen göz ardı edilebildiğini ancak benlerin üzerindeki değişikliklerin cilt kanseri habercisi olabileceğini söyleyen Dermatolog Dr. Sibel Duysak, “Bazı benler basit, iyi huylu ve zararsızdır ancak bazıları ise zaman içerisinde büyüyüp renk ve şekil değiştirerek malin melanom denilen derinin en kötü seyirli cilt kanserine dönüşebilir. Sık gözlenmesi ve kansere çevirme potansiyellerinin de olması nedeni ile benler önemsenmeli ve hangi durumlarda hekime başvurulması gerektiği bilinmelidir” diye konuştu.

'KAŞINMA, AĞRI, KANAMA VE YARA VARSA HEKİME GÖRÜNMEKTE FAYDA VAR'

Özellikle 35 yaştan sonra yeni çıkan benlere dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Duysak, “Eğer benlerinizde birdenbire sayıca artış varsa, mevcut benlerde renk ve boyut değişimi gelişti ise benler üzerinde kaşınma, ağrı, kanama ve yara oluşumu var ise bir hekime görünmenizde fayda var. Et beni olarak nitelendirilen çoğunlukla deri renginde, deri yüzeyinden kabarık, küçük ve saplı görünümde olan benler ise zararsızdır. Kişiye estetik kaygı ve herhangi bir rahatsızlık vermediği sürece tedavi edilmelerine gerek yoktur. Et benleri sıklıkla kilo alımı, bazı hormonal tedaviler, gebelik veya ailesel yatkınlık gibi durumlarda ortaya çıkabilmektedir.” ifadelerini kullandı.

50’DEN FAZLA VARSA HEKİME BAŞVURMAK GEREKLİ

“50 yaş üzeri herkes melanom için bir kez deri muayenesi olmalıdır. Farklı görünüme sahip yani atipik beni olanlar, konjenital yani doğumsal beni olanlar, 50’den fazla beni olanlar, ailesinde cilt kanseri olanlar, daha önce melanom geçirmiş olanlar, diğer türde cilt kanseri geçirmiş olanlar yılda en az iki kez deri muayenesi olmalıdır” diyerek uyarıda bulunan Duysak, “Dermatolojik muayene ve dermoskop dediğimiz deri mikroskobu ile benlerinizin yakından incelenmesi malin melanom dediğimiz ve hayatı tehdit eden en kötü seyirli cilt kanserinin erken teşhisi ve önlenmesinde büyük önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra cilt kanserine yol açan en önemli faktörlerin başında gelen güneşten korunma, yalnızca tatil veya denize gidince değil normal günlük hayatımızda da uygulanmalıdır. Güneşten koruyucu kreminizi her sabah yüz, boyun kol ve ellere ve açıkta kalan vücut alanlarına sürüp 3-4 saatte bir tekrar etmelisiniz.” şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
ben cilt kanseri

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