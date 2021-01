Dermatolojik muayeneler de online yapılıyor

Karaoğlu, her zaman merdiven altı yerlerde uygulanan işlemlerden uzak durulması uyarısında da bulunduklarını, bu dönemde hijyenin ve yetkinliğin daha ön plana çıktığını dile getirdi.

Bir tıp hekiminin bu konuda her zaman duyarlı olduğunu vurgulayan Karaoğlu, "Halkımız belki dezenfeksiyonu, mikroplardan bu kadar korunmayı yeni öğreniyor ama bir tıp hekimi sterilizasyonu, dezenfeksiyonu bildiği için bunu hayatında gerekli olan her alanda her zaman uyguluyor. Hekimler olarak gerekli maksimum koruma ile bu uygulamaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kuaför hizmetini evinde almak istiyor

Karaoğlu, salgın döneminde kişisel bakım ve temizliği evde yapmayı tercih edenlerin sayısının arttığına da dikkati çekerek, "Kısa saçlar uzatıldı, insanlar manikürü, pedikürü evinde yapmayı öğrendiler, saçlarını kendileri boyuyorlar. Gelen müşterilerin de talepleri değişti, özel oda olsun, yanında kimse olmasın istiyorlar. Bazı müşteriler de evinde hizmet almak istiyor." diye konuştu.

Karaoğlu, fön çektirmek için manikür için sık sık kuaföre giden genç kızların da ebeveynlerine hastalık taşıma endişesiyle daha dikkatli davrandıklarını ve kuaföre gitmediklerini sözlerine ekledi.