Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma

Maşuk Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü A.T. iddiaya göre derse geç kalan 2 öğrenciye tokat attı. Okul koridorunda yaşanan tokat olayı, başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilip sosyal medyada yayınlandı.
MÜDÜR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Büyük tepki çeken görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü hakkında soruşturma başlattı. (DHA)
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