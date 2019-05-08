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Derse geç kalan öğrencilere tokat atan müdüre soruşturma

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 08.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da lise müdürü A.T., derse geç kalan 2 öğrenciye okul koridorunda tokat attı. Diğer öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine müdür A.T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Maşuk Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü A.T. iddiaya göre derse geç kalan 2 öğrenciye tokat attı. Okul koridorunda yaşanan tokat olayı, başka öğrenciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilip sosyal medyada yayınlandı.

MÜDÜR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyük tepki çeken görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü hakkında soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa lise müdürü Tokat

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
dayak cennetten çıkmadır biz az dayak yemedik öğretmenlerimizden ama hiçbiri aşırı şiddet ve reaksiyon göstermezdi bir iki tokat o kadar onuda hak ederdik ALLAH hepsinden razı olsun bugün biyerlere geldiysek onların öğütleri sayesinde.... tabiki bizde okullarda zevk için öğrenci döven mahlukatlara karşıyız ama öğrencide öğrenciliğini bilecek
Ne saçma bir anlayış zevk için dovulmesin ama suç isliyorsa cezası dayakmidir istersen yaksınlar daha doğru olur hey allahim böyle zihniyetler ne zaman ölüp gider acaba
niye sen eşşekmiydin sadece dayakla terbiye etmişler
Evde terbiyesini vermediğiniz çocuğa eğitim bekliyorsunuz ilk ilk eğitim ailede başlar efendi
Sadece müdürlükten değil eğitim camiasından uzaklaştırılmalı ki ibretlik olsun!
Öğretmenin vurduğu yerde terbiye yetişir. Zamane öğrencileri kimseyi dinlemez olmuş.
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