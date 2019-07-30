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Dert Bende filminin çekimleri start verdi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 30.07.2019 10:15 | Son Güncelleme

Dert Bende filminin setinde ilk gün heyecanı yaşandı.

Dert Bende filminin çekimleri start verdi

Başrollerinde Ümit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın ve Sermet Yeşil gibi birbirinden ünlü ve başarılı isimlerin yer aldığı "Dert Bende" sinema filminin çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul'da başladı.

Usta isimleri bir araya getiren filmin çekimlerinin ilk gününde büyük heyecan yaşandı. Yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Berat Özdoğan'ın oturduğu komedi filmi, herkesi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor.

Çekimleri yaklaşık dört hafta ve İstanbul'un belirli noktalarında gerçekleşecek olan "Dert Bende"nin yapımcılığını Ümit Kantarcılar ve Makinist Film üstleniyor.

Ünlü oyuncular, setin ilk gününde çektikleri hatıra fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından; "Heyecanlıyız." notuyla paylaştı. Oyuncular, ilk gün pastasını ise hep birlikte kesti.

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Anahtar Kelimeler:
Dert Bende film Ümit Kantarcılar Jessica May Ali Poyrazoğlu Sermet Yeşil

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