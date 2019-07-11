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Dert Bende filminin oyuncuları okuma provasında buluştu

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SİNEMA TV  | 11.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Çekimleri önümüzdeki hafta İstanbul'da başlayacak olan ‘Dert Bende’ filminin okuma provaları geçtiğimiz gün gerçekleştirildi.

Dert Bende filminin oyuncuları okuma provasında buluştu

Başrollerinde; Ümit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın ve Sermet Yeşil gibi birbirinden ünlü ve başarılı isimlerin yer aldığı film, izleyiciyi kahkahaya boğmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Ümit Kantarcılar ve Makinist Film’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise ödüllü yönetmen Berat Özdoğan oturacak.

Oyuncuların tam kadro katıldığı provada kahkahalar havada uçuştu. Prova, yaklaşık 3 saat sürdü. Filmde yer alan oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

HEM BAŞROL HEM YAPIMCI

Filmin hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlenecek olan ünlü oyuncu Ümit Kantarcılar; “Çok heyecanlıyız. Hepsi birbirinden değerli, çok güçlü bir oyuncu kadromuz var. Filmimizde izleyiciyi, alışıla gelmişin dışında sürprizler bekliyor. Gülmeye hazır olun.” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Dert Bende Sermet Yeşil Ümit Kantarcılar Ali Poyrazoğlu

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