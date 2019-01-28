YEMEK

Dertlere deva hastalıklara şifa! Çiğ olarak tüketildiğinde vücudu baştan sona yeniliyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.01.2019 14:43 | Son Güncelleme

Rengiyle sıcacık, tadıyla damaklarımıza bal çalan pancar, içeriğindeki besin bolluğu ile sağlığımız için tam bir şifa kaynağı! Sağlıklı bir yaşam için mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken kırmızı mucizenin faydalarını sizler için sıraladık, buyursunlar.

Dertlere deva hastalıklara şifa! Çiğ olarak tüketildiğinde vücudu baştan sona yeniliyor

Karaciğer sağlığını destekleyen pancar, karaciğerin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Kanın temizlenmesini sağlayan pancar, kronik hastalıkları da engeller.

Kan dolaşımını kolaylaştırdığı için tansiyonu düşürür.

p

Eğer mide sorunları yaşıyorsanız bunun için pancar suyundan faydalanabilirsiniz. Pancarda bulunan betalain maddesi, sebzeye kırmızı rengini veren antioksidandır. İçerdiği lif sayesinde mide yanmasına iyi gelir.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Uslu, anavatanı Akdeniz olan kırmızı pancarın, içerdiği vitamin ve mineraller bakımından adeta enerji deposu olduğunu söyledi. Sağlığa en yararlı besinlerden biri olan ve A, B, C, P vitaminleri içeren kırmızı pancarın, mineraller bakımından da çok zengin olduğunu belirten Uslu, "Pancar, Fosfor, demir, magnezyum, potasyum, çinko ve kalsiyum deposudur. Pancarın yaprakları da aynı şekilde vitamin ve mineral açısından zengindir" dedi.

panna

Uzmanlar pancarın 15 dakikadan fazla pişirilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Pancarda bulunan antioksidanlar, kanseri önleyecek kadar güçlüler. Brtanin ve vulgaxanthin antioksidanları uzun süre kaynatıldığında ne yazık ki etkisini kaybediyor.

İyi bir iltihap sökücüdür. Sabahları aç karnına limon ile karıştırıp tüketildiğinde vücudunuzun temizlendiğini fark edeceksiniz.

Saç dökülmesine, sedefe ve egzamaya iyi gelmektedir.

yy

Yan etkisi var mıdır?

Yüksek miktarda su ile seyreltilmeyen pancar suyu karaciğerinize zarar verebilir.

Böbrek taşı olanlara pancar suyu tavsiye edilmez.

Ses telleri geçici olarak zarar görebilir.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Tam 12 saatte pişiyor: Sabahın 4'ünde sıraya giriyorlar! Tam 12 saatte pişiyor: Sabahın 4'ünde sıraya giriyorlar!
Sonunda ekmeğin içine girdi! Siyahlığın sebebi ise...Sonunda ekmeğin içine girdi! Siyahlığın sebebi ise...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pancarın faydaları kırmızı pancar

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Cem Yılmaz takipçisine verdiği sözü tuttu!

Cem Yılmaz takipçisine verdiği sözü tuttu!

Sonunda ekmeğin içine girdi! Siyahlığın sebebi ise...

Sonunda ekmeğin içine girdi! Siyahlığın sebebi ise...

Tam 12 saatte pişiyor: Sabahın 4'ünde sıraya giriyorlar!

Tam 12 saatte pişiyor: Sabahın 4'ünde sıraya giriyorlar!

Yemeklerden yarım saat önce içerseniz...

Yemeklerden yarım saat önce içerseniz...

Dertlere deva hastalıklara şifa! Çiğ olarak tüketildiğinde vücudu baştan sona yeniliyor

Dertlere deva hastalıklara şifa! Çiğ olarak tüketildiğinde vücudu baştan sona yeniliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Siz Uyurken 8 Saat Boyunca Yağ Yakmaya Devam Ettiren Mucize İçecek!

Siz Uyurken 8 Saat Boyunca Yağ Yakmaya Devam Ettiren Mucize İçecek!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyne zarar veren en sağlıksız besinler

Beyin hücrelerini öldürüyor...

Yemeye doyamazsınız! Keyifli vakit geçirmenize yardımcı olacak 5 brownie

Yemeye doyamayacağınız 5 brownie

Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor: Bin bir emekle hazırlanan keşkek

Türkiye'nin lezzet odağı oldu!

Sevgilinize hazırlayabileceğiniz en kolay ve romantik menü

Sevgilinize hazırlayabileceğiniz en kolay ve romantik menü

Soğuk kış günlerinin sıcak kahvaltısı: Tirit

Tam 12 saatte pişiyor: Sabahın 4'ünde sıraya giriyorlar!

Ekmeğin içine de girdi! Hamurunda bakın ne var...

Sonunda ekmeğin içine girdi! Siyahlığın sebebi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.