Dertli sözler: Durumu en iyi özetleyen cümleler

Bazı durumlarda derdin biri bitmeden diğeri başlar. Haliyle biz de derdimizi paylaşma ihtiyacı duyarız. Duygularınızı istediğiniz şekilde paylaşabilmeniz için sizler için bir dertli sözler listesi hazırladık.
Hepimiz, dert ile ilgili istediğimiz etkiyi bırakacak doğru sözler söyleyemeyebiliriz. İşte sizi bu durumdan kurtaracak en güzel sözler...
Sanma ki dert sadece sende var. Sendeki derdi nimet sayanlar da var.
Sonbaharda düşen yapraklar gibi biz de düşüşteyiz. Soğuk beyaz bir güze doğru…
Hiç umudumu kesmedim hayattan. Bugün böyle dertli olsam bile. Yarın ne haldeyim. Bilirim hepsi Allah’tan.
Derdimi seviyorum. Biliyorum ki derdimi veren de beni seviyor. Seven, sevdiğinin nazını ölçüyor. Sevilen çekmesin de neylesin. “Hz Mevlana”
Başarıya giden yolların tümü mubahtır sözü ile başladı tüm kötülükler, vefasızlıklar!
Sevilmek istiyorsan önce insan ol. Ha bu arada insanlık bedava rahat ol.
Yalanlarla kazanılan bir hayat istemem. Doğrularımı yaşayarak insan kaybetmeyi tercih ederim.
Derdini anlatmadan anladığınız kişiler, şimdi sizin derdiniz oldu. Güle güle kafayı yiyin, afiyet olsun.
Güzel veya hoş yerine huzur veren insanlarla arkadaş olun.
Cümleler hafif kalıyor yaşanılanların ağırlığı karşısında. Susmak bu sıralar en sık kullandığım iletişim şeklim.
Saymakla bitmeyen dertlerin varsa sayma. Çünkü her defasında fazla çıkar.
Herkes dertleşmenin ne olduğunu unutmuş. Kime derdimi anlatsam ‘Boş ver takma kafana’ diye geçiştiriyor.
Dışarıdan nasıl görünüyorum pek bir önemi yok, içeriden görenler bana yetiyor.
Korkmadan yürümek kadar zor geldi bana bu dertler. İnsanoğlu, yürürken bile hissediyor yalnızlığın çıkardığı tüm sesleri.
Dışım iyi görünüyor olabilir ama içimi kimse bilmiyor; paramparça yıkık dökük. Ne desem boş, kendi kendime toparlanamıyorum.
Herkes kadar dertli olabilseydim eğer ben de gülerdim bazı zamanlarda. Belki de kahkaha bile atardım gece yarısında.
Fazla üsteledik bazı şeyler için, fazla kıymet verdik. Çok önemsediler kendilerini bu yüzden.
Derdimizi anlatacak kısa ve öz cümle kurmakta zorlandığınız zamanlar vardır. Biz de sizi bu dertten kurtaracak kısa dertli sözler listesi hazırladık.
Bütün dertlerimi çalacak iyi bir hırsıza ihtiyacım var.
Ruh dünyamda kavimler göçü var, bu aralar.
Vücudumda sudan çok sıkıntılar var.
Gece uyumayan insanların çoğu dertlidir, azı ise keyifli.
Keşke demiyorum, tecrübe oldu diyorum!
Yanına yaklaşanlara çok güven duyma. Ya sana dertlerini iade etmek isterler ya da dertlerini yüklemek, unutma.
Allah kimseye; çayını yarıda bıraktıracak kadar dert vermesin.
Allah kimseye, kendine bile anlatmaya korktuğu dert vermesin.
Eski insanlar birbirine ilaçtı. Günümüz insanları ise devasız birer dert.
Bu aralar biriktirdiğim gülümsemelerden harcıyorum.
Aklın yettiğince konuş desem, görüntüden başka şey değilsin.
Bir gün kaybetmekten korkan insanların hiçbir varlıkları gerçek değildir.
Acılar sonsuz oluyor, sevinçlerin ise sınırı var.
Boşuna mutlu olmaya çalışmayın, çalıştığınız yerden gelmiyor!
Dert dediğin misafirdir azizim! Onu da iyi ağırlamak gerekir.
Kederli bir dosta sahip olsam da dertlerimin az olduğuna kendimi inandırıversem.
Her derdi içinize atarsanız, sonunda ayağa kalkamazsınız!
Biz de unutmuş gibi yaparız. Hiç kırılmamış, hiç ağlamamış gibi.
Dertler geldi mi üst üste gelir. Aşk da bu dertlerden yalnızca biri.. Siz de aşktan yana dertliyseniz işte listemiz.
İçime atarım onda sorun yok. Peki, içimden nasıl atacağım?
Kimse boş yere durmaz. Ya nefesi tükenmiştir ya da dizleri. Susanlar da boşuna susmaz, ya kelimeleri tükenmiştir ya da nefesleri.
Ölümümü diriltmek istiyorum yokluğunla. Kendimi diriltebilecek kadar ölü, seni ölümüne sevebilecek kadar da deliyim ben...
Hep iyi olsun diye sen duâ edersin ama o hiç bilmez!
Sorsan ikimiz de mavi idik. Birimiz deniz, birimiz gökyüzü.. Anlatabildim mi?
Yanıma yaklaşma dert doluyum, sen de uzaktan sev beni.
Her unutmak istediğimde, karşımda fotoğrafı, elimde ise sigara bitiveriyor.
Bir masalın daha sonuna geldik başrol oyuncuları hayatı seçti, konusu ise ayrılık.
Özlediğini göstersen dert göstermesen başka dert… O yüzden özlemeyin.
Gülüşü aklımdayken dilim unuttum dese çok saçma olmaz mı?
Hayal kırıklığını en çok güzel hayaller kurduklarımız yaşatıyor. Yüzümüzü ise hayal kurmadığımız kişiler güldürüyor.
Sadece aklımın köşelerinde kaldın, o köşeleri de ziyareti çok yakında keserim.
Hayatımdan aşk kavramını çıkarsam, mükemmele yakın hayatım var.
Kalbimin sahibi olmaya başladığı andan itibaren bana sıkıntıdan başka şey sunmadı.
Kalbinizdeki aşk ne kadar büyükse, belanız da aynı orantıda kadar büyük olur.
Öyle birine gönlümü verdim ki ne iade edebiliyorum ne de idare.
Sensiz bir hayata sahip olmanın verdiği acılarla büyüdü dertlerim. Gece saatlerinde yıldızlara bakarak kurduğum hayallerimi de yok ettin en sonunda.
Gönül derdi, her insana söylenmez.
Ömür boyu kalır mısın yanımda? Yoksa ölüm boyu kahır mısın hayatıma? Canıma et misin? Canımdan etmeye sebep mi?
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