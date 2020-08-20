Dertli sözler: Durumu en iyi özetleyen cümleler

Bazı durumlarda derdin biri bitmeden diğeri başlar. Haliyle biz de derdimizi paylaşma ihtiyacı duyarız. Duygularınızı istediğiniz şekilde paylaşabilmeniz için sizler için bir dertli sözler listesi hazırladık.

Dertli Sözler

Hepimiz, dert ile ilgili istediğimiz etkiyi bırakacak doğru sözler söyleyemeyebiliriz. İşte sizi bu durumdan kurtaracak en güzel sözler...