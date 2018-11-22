Derya Şensoy'a Birce Akalay sorusu sorulunca....

Derya Şensoy ve Sarp Levendoğlu bir süredir beraberdi! Öyle ki Sarp Levendoğlu'nun Birce Akalay'dan ayrılma sebebi olarak Derya Şensoy gösterilmişti. Uzun süredir birlikte olan çiftin yakın zamanda evlenecekleri konuşuluyordu.

Hatta Derya Şensoy'un kardeşi Ferhan Şensoy'un düğününe ikili birlikte katılmış ve aile pozu bile vermişlerdi. Bu durum da evlilik söylentilerini güçlendirmiş ve "Sarp Levendoğlu aile girmiş" yorumlarını da beraberinde getirmişti.

Ancak geçtiğimiz günlerde ünlü çiftten üzücü bir haber geldi. Derya Şensoy ve Sarp Levendoğlu'nun ayrıldığı iddia edildi! İkili bu konuya dair bir açıklama yapmazken geçtiğimiz günlerde Derya Şensoy magazin muhabirlerine yakalandı! 2. Sayfa'nın haberine göre Şensoy'a sorulan bu soru herkesi şoke etti!

"Birce Hanım da ayrıldı! Tekrar Birce Hanımla birliktelik olur mu?" sorusuna Şensoy tepkisiz kaldı ve kapıyı sertçe kapadı.

Birce Akalay'a da eski eşinin ayrılık haberi soruldu! Akalay sorulara "Ben özel hayatım hakkında hiç konuşmadım, konuşmayacağım" dedi.



