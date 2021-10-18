Derya Şensoy sevgilisi Celal Can Algül'e sürpriz doğum günü yaptı! Aşk pozu

Merhum usta oyuncu Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu ile ayrılmasının ardından aradığı mutluluğu Celal Can Algül'de bulmuştu.
Mutlu birliktelikleri süren çiftten Şensoy, sevgilisine Maslak'taki bir mekanda sürpriz doğum günü partisi organize etti.
İkilinin yakın arkadaşlarının katıldığı partide Şensoy'un annesi Derya Baykal da yer aldı. Baykal'ın geceye katılması çiftin aşkını onayladığı yönünde yorumlandı.
Partide sahneye çıkan Derya Şensoy, sevgilisinin gözlerinin içine bakarak şarkı söyledi. 28 yaşına basan Algül ise dizlerinin üzerine çökerek, sevgilisini dinledi.
Derya Şensoy aşk pozlarını sosyal medyadan da yayınladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum