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Derya Şensoy sevgilisi Celal Can Algül'e sürpriz doğum günü yaptı! Aşk pozu

18.10.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derya Baykal-Ferhan Şensoy çiftinin küçük kızları Derya Şensoy, 28 yaşına basan Celal Can Algül için sürpriz doğum günü partisi organize etti. Şensoy sevgilisiyle aşk pozlarını sosyal medyadan yayınladı.

Derya Şensoy sevgilisi Celal Can Algül'e sürpriz doğum günü yaptı! Aşk pozu

Merhum usta oyuncu Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu ile ayrılmasının ardından aradığı mutluluğu Celal Can Algül'de bulmuştu.

Mutlu birliktelikleri süren çiftten Şensoy, sevgilisine Maslak'taki bir mekanda sürpriz doğum günü partisi organize etti.

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İkilinin yakın arkadaşlarının katıldığı partide Şensoy'un annesi Derya Baykal da yer aldı. Baykal'ın geceye katılması çiftin aşkını onayladığı yönünde yorumlandı.

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Partide sahneye çıkan Derya Şensoy, sevgilisinin gözlerinin içine bakarak şarkı söyledi. 28 yaşına basan Algül ise dizlerinin üzerine çökerek, sevgilisini dinledi.

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Derya Şensoy aşk pozlarını sosyal medyadan da yayınladı.

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Ferhan Şensoy Derya Baykal Derya Şensoy
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