Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay oldu!

36 yaşındaki şarkıcı Derya Uluğ, 1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından genellikle sahne pozlarını paylaşıyor. Hadi Çal, Kanunlar Gibi, Sana Çıkıyor Yollar şarkılarıyla iyi bir çıkış yakalayan Uluğ, cesur sahne pozuyla gündeme geldi.

SAHNE POZU OLAY OLDU

Başarılı kadın şarkıcılardan biri olan Derya Uluğ, sahne alarak sevenleriyle sık sık buluşuyor.

Şarkılarıyla dillerden düşmeyen isim, sahnede düzgün vücuduyla da dikkat çekti.

1,66 boyundaki Derya Uluğ, 2016'da "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülüne layık görüldü.

Okyanus, Canavar gibi şarkılarıyla iyi bir çıkış yakaladı.

Uluğ, eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Haliç Üniversitesinde aldı.





