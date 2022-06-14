MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay oldu!

Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay oldu!

14.06.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sık sık sahne alarak dinleyicileriyle temas kuran Derya Uluğ, cesur sahne kıyafeti tercih eden sanatçılar arasına adını yazdırdı. Her sahne kostümüyle olay olan Uluğ, bu defa mimi şortlu ve göğüs dekolteli sahne kıyafeti tercih etti.

Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay oldu!

36 yaşındaki şarkıcı Derya Uluğ, 1 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından genellikle sahne pozlarını paylaşıyor. Hadi Çal, Kanunlar Gibi, Sana Çıkıyor Yollar şarkılarıyla iyi bir çıkış yakalayan Uluğ, cesur sahne pozuyla gündeme geldi.

SAHNE POZU OLAY OLDU

Başarılı kadın şarkıcılardan biri olan Derya Uluğ, sahne alarak sevenleriyle sık sık buluşuyor.

Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay oldu!

Şarkılarıyla dillerden düşmeyen isim, sahnede düzgün vücuduyla da dikkat çekti.

Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay oldu!

1,66 boyundaki Derya Uluğ, 2016'da "En İyi Çıkış Yapan Solist" ödülüne layık görüldü.

Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay oldu!

Okyanus, Canavar gibi şarkılarıyla iyi bir çıkış yakaladı.

Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay oldu!

Uluğ, eğitimini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Haliç Üniversitesinde aldı.

Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay oldu!

Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay oldu!

Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay oldu!

Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay oldu!

Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay oldu!

Derya Uluğ göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle olay oldu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşim Salkımı affetmediler! Mahkemeden şokYeşim Salkımı affetmediler! Mahkemeden şok
Netflix, Squid Game 2. sezonu duyurdu: Hazır olunNetflix, Squid Game 2. sezonu duyurdu: Hazır olun
"Borçlar belimi büktü!" Bakın kaç TL borç ödemiş"Borçlar belimi büktü!" Bakın kaç TL borç ödemiş
Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Sevgilisini arayıp, katilinin adını söylemiş! "Bizi öldürüyor"

Sevgilisini arayıp, katilinin adını söylemiş! "Bizi öldürüyor"

Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay

Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay

'Fıttırmışlar' diye açık açık uyardı! "Çok tehlikeli, evinize sokmayın"

'Fıttırmışlar' diye açık açık uyardı! "Çok tehlikeli, evinize sokmayın"

İlginizi Çekebilir

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Yıllarca dehşeti yaşadı! Hastalığa aldırmadan defalarca...

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Tek hayali seks bebeği olmak! Değişimi şoke etti

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Damat oyunda kaybedince geline düğünde tokat attı

Damat oyunda kaybedince geline düğünde tokat attı

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.