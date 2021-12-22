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Derya Uluğ hastaneye kaldırıldı

22.12.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen şarkıcı Derya Uluğ’un hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 8 saat kadar yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Derya Uluğ’un durumunun iyiye gittiği ve normal odaya alındığı belirtildi.

Derya Uluğ hastaneye kaldırıldı

Derya Uluğ, hastanelik oldu. Okyanus şarkısıyla müzik dünyasında büyük bir çıkış yakalayan Derya Uluğ’un geçtiğimiz gün apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Habertürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre; Ünlü şarkıcının, önceki akşam fenalaşarak acilen Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

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DERYA ULUĞ YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Uluğ'un durumunun ciddiyetinin artması sonucu yoğun bakıma alındığı belirtildi. Kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Uluğ, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından normal odaya alındı. Tedavisinin sona ermesinin ardından, Derya Uluğ taburcu edildi.


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Derya Uluğ
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