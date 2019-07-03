Derya Uluğ kapağı tekme atarak açtı

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Hollywood ünlüleri arasında başlayan bu akıma dahil olan Uluğ, son derece başarılı bir tekme atarak ünlü isimlerden aşağı kalır yönünün olmadığını gösterdi. Güzel şarkıcı kapağa tekme atarken görüldüğü o videoyu; “Bana soğuk diyenlere yapmak istediğim” notuyla paylaştı.
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