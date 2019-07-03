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Derya Uluğ kapağı tekme atarak açtı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 03.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

Amerikalı ünlü aktör Jason Statham ve şarkıcı John Mayer gibi dünyaca tanınan isimlerin paylaştığı "bottlecapchallenge" (şişe kapağı iddiası) virüs gibi yayılmaya başladı. Bunu Türkiye'de deneyen ilk isimlerden biri ise şarkıcı Derya Uluğ oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Hollywood ünlüleri arasında başlayan bu akıma dahil olan Uluğ, son derece başarılı bir tekme atarak ünlü isimlerden aşağı kalır yönünün olmadığını gösterdi. Güzel şarkıcı kapağa tekme atarken görüldüğü o videoyu; “Bana soğuk diyenlere yapmak istediğim” notuyla paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
derya uluğ şişe kapağı

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