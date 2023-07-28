Derya Uluğ'un Tadic'in videosuna yaptığı yorum gündem oldu! "Yazıp durmayın"

Derya Uluğ, sosyal medya hesabından Tadic'in videosuna yaptığı "Yine aldın aklımızı" yorumu ile gündem oldu.

Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan güzel oyuncu bu paylaşım sonrası sosyal medyada gündeme geldi.

Uluğ'un Tadic ile flört ettiği dahi yazıldı. Yapılan yorumlardan ve şarkıcıya atılan mesajlardan sonra açıklama da gecikmedi.

Güzel şarkıcı, paylaşımı yanlış anlaşılınca açıklamaya yaptı. Uluğ, "Arkadaşlar benim aklımı bi' tek Fenerbahçe alabilir özneyi yanlış anlayıp yazıp durmayın. Beni ve tweetlerimi rahat bırakın" dedi.

