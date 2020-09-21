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Destansı bir aşkın öyküsü: Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncuları

Ali Gövel Ali Gövel
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Ekranlara geldiği ilk günden bugüne büyük bir merak uyandıran Sefirin Kızı dizisi, başarılı oyuncu kadrosu ve heyecan dolu öyküsü ile seyircinin ilgisini çekiyor. Reytinglerde de önemli başarılar elde eden dizi yapımcısının ve kanalının yüzünü güldürüyor. İşte Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncuları...

Destansı bir aşkın öyküsü: Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncuları

İçindekiler

  • Sefirin Kızı Dizisi Konusu
  • Sefirin Kızı Dizisi Karakterleri / Oyuncuları
  • Sefirin Kızı Nerede Çekiliyor?
  • Sefirin Kızı Kitabının Yazarı Kimdir?

Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncularıyla ilk bölümden itibaren büyük bir ilgi gördü. Ege'de yaşanan destansı bir aşk hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Kısa sürede ilgi çekmeyi başaran dizi Sefirin Kızı senaristliğini ise Ayşe Ferda Yılmaz ve Nehir Erdem birlikte üstleniyorlar.

O3 Medya ve NGM Yapım imzasıyla yayınlanan Sefirin Kızı dizisi, ilk bölümlerinde gösterilen bazı sahneler nedeniyle olumsuz eleştiriler alsa da ilerleyen bölümlerinde önemli bir kitleye ulaşmayı başardı. Sefirin Kızı oyuncu kadrosundaki birbirinden başarılı isimlerle seyircinin ilgisini toplamayı sürdürüyor.

Sefirin Kızı Dizisi Konusu

Sefirin Kızı'nın konusunu Ege'de yaşayan Nare ve Sancar'ın destansı aşkı oluşturuyor. Destan ise şöyle başlıyor: Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, büyükelçinin kızı güzeller güzeli Nare'ye sevdalanır. Daha çocuk yaştayken başlayan bu sevda, tüm zıtlıklarına rağmen onları evliliğe götürür. Ancak evlendikleri gece Nare ortadan kaybolur ve ne olduğunu kimse anlayamaz. Köy halkının Alacakuş olarak adlandırdıkları Nare, kimine göre denize düşer, kimine göre Avrupa'ya kaçar, kimine göre ise kanatlanıp uçar. Böylece Nare ve Sancar'ın aşkı bir destana dönüşür. Nare bir düğün gecesinde ortadan kaybolur ancak tam 9 yıl aradan sonra tekrar bir düğün gecesinde yeniden ortaya çıkar. Bu düğün Sancar'ın bir başkasıyla düğünüdür ve Nare ona kızını getirmiştir. Olaylar bu şekilde başlar ve dizi boyunca bu 9 yıllık zaman zarfında neler olduğu, Nare'nin neden ortadan kaybolduğu ve neler yaşandığı anlatılır. Sefirin Kızı dizi konusu olan destanın "Ölürsen destan olur, yaşarsan yalan" sloganından beslenir.

Sefirin Kızı Dizisi Karakterleri / Oyuncuları

Başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizide, birbirinden renkli karakterler görmek mümkün İşte Sefirin Kızı dizisinin oyuncuları ve can verdikleri karakterler:

Nare (Neslihan Atagül Doğulu)

Yaşadıkları yerde sefir olarak bilinen büyükelçinin kızı olan Nare, birçok ülkede yaşamış ve 8 dil bilen güzeller güzeli bir kadın. Nare, çocukluğundan beri Sancar'a aşıktır ancak evlendikleri gece Sancar tarafından kovulur. Sancar Nare'nin geçmişinde yaşamış olduklarına inanmaz ve olayları bambaşka bir şekilde algılar. Bu travmadan sonra Nare intihar girişimiyle birlikte ortadan kaybolur ve yıllar sonra Sancar'ın karşısına ondan doğan kızı Melek ile çıkar.

Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül, 1992 İstanbul doğumlu. Oyunculuk eğitimini Yeditepe Üniversitesi Konservatuarı'nda tamamlayan Atagül, daha önce Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda beyaz perdede de yer aldı.

Sancar (Engin Akyürek)

Sancar, zeytinliklerde çalışan bir işçinin oğlu. Çocukluğundan beri Muğla'nın dışına çıkmayan Sancar saf ve temiz kalpli, ancak bir o kadar da geleneksel bir zihniyete sahip. Sancar Nare'nin geçmişine inanmaz ve onun kendine ihanet ettiğini düşündüğü için evlendikleri gece Nare'yi kovar. Daha sonra Nare'nin ortadan kayboluşunu kendine yediremez ve büyük bir yara alır. Ancak çocukluğundan beri aşık olduğu Nare'yi hiçbir zaman unutamaz. Annesinin zorla evlendirdiği gece Nare karşısına çıkar ve bir türlü çözümlenemeyen bir düğüm başlar.

Sancar rolüne hayat veren başarılı oyuncu Engin Akyürek, 1981 yılında Ankara'da doğdu. Türkiye'nin Yıldızları yarışması ile ünlenen oyuncu Kara Yılan, Kara Para Aşk, Yabancı Damat gibi dizilerde rol aldı. Oyunculuğu ile en çok beğeni toplayan dizisi ise Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi oldu.

Gediz (Uraz Kaygılaroğlu)

Gediz Sancar'ın en yakın arkadaşı ve iş ortağı. Aynı zamanda Muğla'nın en köklü ailelerinden Işıklı ailesinin varisi. Babası ise eski belediye başkanı. Gediz ve Sancar zamanla zeytinliklerdeki işleri büyüterek birlikte holding kurarlar ve birlikte işletirler. Ancak Nare'nin beklenmedik gelişi ikisinin arasındaki bağa gölge düşürür.

1987 yılında İzmir'de dünyaya gelen Uraz Kaygılaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunu. Yetenekli oyuncu Klavye Delikanlıları, Pis Yedili, Ege'nin Hamsisi dizilerde rol aldı. Son olarak Eltilerin Savaşı filminde aldığı rolle büyük beğeni toplamayı başardı.

Güven Çelebi (Erdal Küçükkömürcü)

Elçi anlamına gelen ve diziye adını veren sefir Güven Çelebi. Kendisi Nare'nin babası ve uluslararası bir unvana sahip bir büyükelçi. Her şeyin kendi için var olduğunu sanar ve dünyanın kendi etrafında dönmesini ister. Kumara olan düşkünlüğü ve borçları ona birçok yük getirir. Kızı Nare'nin tüm gerçeklerini bilmesine rağmen kendi suçlarının örtülmesi pahasına her şeyi saklar.

1987 Ankara doğumlu olan oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Kuzgun dizilerinde rol aldı.

Melek (Beren Gençalp)

Sefirin Kızı oyuncuları arasında en genç oyuncu olan Beren Gençalp, Nare ve Sancar'ın 8 yaşındaki kızını canlandırıyor. Hem annesinden hem babasından bazı özellikler alan Melek en çok onların yeniden birleşmesini istiyor.

Henüz onl yaşlarında olan Beren Gençalp, ilk kez ekranlara çıkıyor.

Halise (Gonca Cilasun)

Halise Sancar'ın otoriter ve köy halkı tarafından saygı gören annesi. Tam bir Anadolu kadını olan Halise, ailesinin yaşamını tehdit eden her türlü olaydan çocuklarını korumaya çalışıyor. En çok da Nare ve Sancar'ın birlikteliğine karşı çıkıyor.

1966 Ankara doğumlu olan Gonca Cilasun, Ankara Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunu. Daha önce Çarpışma ve Gülizar dizilerinde rol aldı.

Yahya (Doğukan Polat)

Sancar'ın kardeşi ve Elvan'ın kocası olan Yahya, sürekli Sancar'ın gölgesinde kalmaktan şikayetçi bir kardeş ve bu durum zamanla kompleksli bir adama dönüşmesine neden oluyor.

1990 İstanbul doğumlu olan Doğukan Polat, Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunu. Daha önce Söz dizisinde canlandırdığı Aşık karakteriyle tanındı.

Elvan (Hivda Zizan Alp)

Çok neşeli ama biraz da patavatsız olan Elvan, diziye hareket katan bir karakter. Yahya'nın eşi olan Elvan, her şeyin farkında ve bilincinde olan bir yüreği temiz bir kadın.

1993 yılında İstanbul'da doğan oyuncu Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunu. Daha önce Yeşil Deniz ve Fi dizilerinde rol aldı.

Zehra (Cemre Öktem)

Zehra Sancar'ın en küçük kız kardeşi ve aralarında çok farklı bir bağ var. Aynı zamanda Kavruk'la en yakın arkadaş.

Cemre Öktem, daha önce rol aldığı Aşk ve Mavi dizisiyle tanındı.

Kavruk Ömer (Edip Tepeli)

Sancar'ın çocukluk arkadaşı ve ailenin sadakatli yardımcısı olan Kavruk Ömer, köyün derviş adamı ve hakkı savunan, gerçekleri bilen bir adam. Aynı zamanda Zehra'ya aşık.

1989 İzmir doğumlu olan oyuncu çeşitli dizilerde rol aldı.

Menekşe (Tülin Yazkan)

Sancar'ın sinsi eşi. Halise'nin gözüne girerek onu Nare'ye karşı kışkırtır.

Tülin Yazkan, 1991 İstanbul doğumlu ve Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunu.

Sefirin Kızı Nerede Çekiliyor?

İlk bölümü Montenegro'da çekilen dizinin diğer bölümleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde çekildi.

Sefirin Kızı Kitabının Yazarı Kimdir?

Sefirin Kızı romanının olmadığını, dizinin herhangi bir kitaptan uyarlanmadığını söyleyebiliriz.

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